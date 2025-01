Alineación posible del Girona - Sevilla: Caras nuevas para Montilivi

El Sevilla recupera este sábado a uno de los futbolistas más divertidos y atractivos del inicio de temporada 2024-25, Chidera Ejuke. Es la principal novedad del equipo de Xavi García Pimienta para tratar de asaltar un estadio tan complicado como es el Municipal de Montilivi esta jornada frente al Girona de Michel. Como dictaron los plazos, dos jornadas después de volver a comenzar a trabajar junto al resto del grupo, el técnico catalán tiene ya a su disposición al futbolista nigeriano. Aunque, como ha asegurado en rueda de prensa, sólo está disponible para unos minutos. Por lo que la vuelta del exjugador del Amberes será progresiva.

Las bajas del Sevilla y la vuelta de Chidera Ejuke

Y es que Xavi García Pimienta tiene ya casi a todos sus jugadores del Sevilla recuperados. El técnico catalán, de cara al encuentro contra el Girona sólamente tendrá tres bajas: Tanguy Nianzou, Valentín Barco y Kelechi Iheanacho. Mientras que el central francés finaliza su proceso de recuperación y el argentino continúa con sus molestias en los isquios, el nigeriano ha sido uno de las recuperaciones de la semana en clave Sevilla. En la rampa de salidas y en búsqueda de un nuevo club, el internacional africano ha terminado de solventar sus problemas musculares esta semana e incluso ya ha realizado algún entrenamiento al completo. No obstante, Pimienta lo ha reservado de cara al partido frente al Espanyol para que continúe con su proceso de recuperación.

Quien estará en Girona será Kike Salas. El de Morón de la Frontera trabaja con “normalidad”, tal y como ha asegurado García Pimienta, pese a haber sido detenido por la Policía el pasado sábado por un presunto delito de apuestas ilegales. El jugador está a disposición y, si nada raro ocurre, contará con minutos este sábado en Montilivi.

Posible once del Sevilla ante el Girona en Montilivi

En el once del Sevilla se esperan varios cambios, sobre todo tras la pobre imagen que ofreció el equipo de García Pimienta ante el colista, el Valencia, el pasado fin de semana. No obstante, donde apunta a que no los habrá es en la portería. Orjan Nyland, con el comienzo de año, parece haberle ganado la partida a Álvaro Fernández bajo palos. Si nada raro ocurre, el de noruego continuará en la meta hispalense.

Los cambios pueden llegar con la línea defensiva tras las cuestionables actuaciones de varios jugadores ante el Valencia. Dos ellos, los dos canteranos sevillistas, Kike Salas y José Ángel Carmona. Más allá lo ocurrido con el futbolista de Morón, su partido ante el cuadro ché dejó muchas dudas y con la recuperación de Pedrosa no sería de extrañar que el catalán regresara a la titularidad. Misma situación que Juanlu Sánchez que podría empezar a volver a jugar en su posición más idónea. Por lo que la defensa se formaría de Juanlu y Pedrosa por los costados y Badé y Gudelj como zagueros centrales, donde no se esperan cambios.

En el centro del campo también hubo varios señalados ante el Valencia, uno de ellos fue Saúl Ñíguez. El ilicitano todavía está lejos de mostrar su mejor versión en el Sevilla y García Pimienta podría apostar por un doble pivote más consistente que le ha dado resultados este curso en el pasado como es Agoumé junto a Sambi Lokonga. Por delante, la opción más lógica es la del suizo Djibril Sow, aunque también podría reaparecer Peque.

Arriba existen pocas dudas. Si nada raro ocurre, Rubén Vargas tendrá su primera titularidad con el Sevilla después de sus primeros buenos minutos ante el Valencia. Por la derecha, Lukébakio es inamovible y arriba un Isaac Romero que busca alargar su racha goleadora.