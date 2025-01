El Sevilla, Valentín Barco y una decisión “en breve” que se alarga

Valentín El Colorado Barco se está convirtiendo en un caso a estudiar en Sevilla. El lateral izquierdo argentino lleva en la rampa de salida varias semanas, con todo acordado con Brighton para dejar Nervión tras su descontento con García Pimienta por la falta de minutos, pero el ex de Boca Júniors no termina de cerrar su salida. A priori, es una situación, como dijo Víctor Orta en la rueda de prensa de prestación de Rubén Vargas, que se debe resolver “en breve”. Pero la realidad es que ya casi se ha consumido la mitad del mercado de fichajes y el Sevilla sólo ha firmado a un jugador y ha dado salida a un descarte, a falta de firma.

Todo acordado... a falta de destino

El Sevilla y Valentín Barco tienen apalabrada la ruptura de la cesión desde antes que se abriese siquiera el mercado de fichajes de invierno. Tras un tramo final de la primera vuelta donde el argentino esperaba tener minutos e incluso llegó a desmentir públicamente que se iba de Nervión, finalmente acabó decidiéndose por cambiar de aires. Un cambio que no termina de producirse. Entre Sevilla, Brighton y el argentino está todo pactado. Si quisiera el club británico, el jugador podría volver mañana a Inglaterra. Pero la idea es que vaya directamente a su nueva cesión. El destino escogido era el Porto luso tras la lesión de Wendell, pero la cesión -que en principio iba con opción a compra- no termina de cerrarse y en Portugal ni se menciona el nombre de Valentín Barco.

La situación actual entre Valentín Barco y el Sevilla

Durante la presentación de Vargas, Víctor Orta explicó su situación actual después de que la prometida del jugador enseñase su casa, a través de las redes sociales, ya empaquetada para hacer la mudanza: “El Brighton quiere que el jugador pueda tener más minutos y está buscando soluciones. Estamos en contacto con ellos. Sé que están en contacto con diferentes equipos. Nos trasladarán la decisión en breve”, aseguró el director deportivo del Sevilla.

Desaparecido de los entrenamientos por "molestias"

A nivel deportivo, por uno u otro motivo, Valentín Barco está desaparecido. Del primer encuentro de enero, el partido ante el Almería de Copa del Rey, pidió al entrenador no ir convocado por las negociaciones con el Porto, algo que aceptó el técnico catalán. Tras ello, el internacional de la albiceleste siguió entrenando con normalidad entre que se cerraba y no su cesión a Portugal. Con el paso de los días la operación no avanzaba y parecía que podría ir convocado al encuentro contra el Valencia. Pero García Pimienta, antes del último encuentro de LaLiga, aseguró que en los últimos minutos de la sesión del pasado viernes sufrió unas molestias en el isquiotibial que, de momento, no le están permitiendo ejercitarse.

Desde entonces Valentín Barco está desaparecido y el tiempo del mercado de fichajes corre… y deprisa. García Pimienta pide un relevo y las salidas, otro mercado más, se le atragantan a Víctor Orta, tanto la del argentino como las de Kelechi Iheanacho y Suso Fernández. Tampoco las llegadas después de que la operación de Juninho Vieira acabase frustrada por la intromisión de Flamengo. Restan dos semanas y media y lo “breve” a algunos se les hace eterno.