Alineación probable del Sevilla ante el Atlético de Madrid: Álvaro o Nyland, esa es la cuestión

De vuelta a LaLiga EA Sports. Después de pasar la segunda ronda de la Copa del Rey, sin mucho tiempo para digerir lo ocurrido en Olot, el Sevilla regresa a la competición liguera para visitar a uno de los gigantes del campeonato, el Atlético de Madrid. Un rival que, históricamente, no se le ha dado bien a los de Nervión y menos fuera de casa. De hecho, los sevillistas no vencen en territorio colchonero en liga desde la temporada 2008-09, por supuesto en el Vicente Calderón por aquel entonces. Una estadística que tratará de romper García Pimienta, como intentó ante el Barcelona sin éxito. Las visitas a los tres grandes es una de las asignaturas pendientes del Sevilla y está ante una nueva oportunidad de remediarlo.

Las bajas y dudas del Sevilla para el partido ante el Atlético de Madrid

Para este encuentro, el Sevilla no contará con dos de sus jugadores por lesión. Dos piezas que han demostrado ser importantes en la primera parte de LaLiga EA Sports y que son bajas, por lo menos, hasta el próximo mes de febrero: Chidera Ejuke y Tanguy Nianzou. Ambos todavía se encuentran en su extenso proceso de recuperación y no se cuenta con ellos en un futuro próximo. El otro nombre que entra y sale de la enfermería con frecuencia es el de Albert Sambi Lokonga. Un futbolista referencial e intocable para este Sevilla 2024-25. Pero, las lesiones musculares están lastrando al belga. Tras el partido ante Osasuna, el jugador notó unas molestias en el abductor que acabaron siendo una sobrecarga. Es por ello por lo que García Pimienta optó por darle descanso en la Copa del Rey. Está por ver si llegará, o no, al partido ante el Atlético de Madrid. Aunque todo apunta a que sí será.

El otro regreso importante es el de Orjan Nyland. El portero noruego sufrió hace un mes y medio, en Cornellà, una lesión en el ligamento interno de su rodilla derecha tras un mal apoyo en una caída. El contratiempo le obligó a perderse un tramo de la temporada y dar la oportunidad a un Álvaro Fernández que no había tenido ni siquiera la opción de debutar hasta entonces. El de Arnedo ha respondido con creces ante la ausencia de Nyland. Pero la confianza desde el club en la figura del noruego, renovado este pasado verano, es total. Ahora está por ver, con los dos en condiciones óptimas, quién será el portero del Sevilla. Álvaro Fernández o Orjan Nyland, esa es la cuestión.

Relacionado Nyland confirma su vuelta con el Sevilla

La duda en la portería: Álvaro Fernández o Nyland

Para resolver el entramado de la portería en el posible once inicial del Sevilla hay que refrescar las palabras de García Pimienta sobre el rendimiento de Álvaro Fernández previo al último partido de Copa del Rey: “En la jugada del gol parece una cosa pero la ves repetida y creo que Álvaro estuvo bien. Era un balón difícil de parar y Álvaro en líneas generales lo está haciendo muy bien. De cara al partido del fin de semana es una gran noticia que Nyland esté con el grupo. Pero jugará el que yo considere oportuno. Nadie va a jugar por decreto, sin el que consideremos que esté en mejor estado de forma y así seguirá sucediendo”, confesó el entrenador del Sevilla. Todo apunta a que Nyland volverá entre palos, pero el catalán ha demostrado su confianza en el riojano hasta el momento.

Badé y Kike Salas, una pareja fija

En la línea defensiva no se esperan excesivos cambios. La pareja de centrales, después de rotar en la Copa del Rey, será la misma que la de la pasada jornada en LaLiga ante Osasuna: Kike Salas junto a Loïc Badé. El de Morón de la Frontera ha cogido el sitio de Nianzou y no parece que Marcao se lo vaya a quitar de momento. En los laterales, Carmona es un fijo por la derecha, y, por la izquierda, Pedrosa es, de momento, intocable.

Sambi Lokonga, la gran duda en el centro de campo

En el centro del campo surgen más dudas. Principalmente, por los problemas físicos de Lokonga. Gudelj, salvo gran sorpresa, sí estará en el once inicial como capitán del Sevilla ante una presumible ausencia de Jesús Navas. Junto al serbio, si Lokonga está operativo, no habrá otra variante posible para García Pimienta. La duda también está por delante. Si repite el once de Osasuna y el Rayo Vallecano, optaría por Djibril Sow, pero todo indica a que es el escenario propicio para el regreso de Saúl Ñíguez en el Metropolitano. Un escenario que requiere de tablas y de personalidad en el medular.

Isaac Romero, Lukébakio y el otro

Arriba. Dodi Lukébakio e Isaac Romero son fijos para el Sevilla, pese a que el lebrijano, ya en diciembre, siga sin ver portería. En principio, Peque será quien repita por la banda izquierda. Aunque Stanis Idumbo que vuelve de lesión y servir una asistencia en Copa del Rey, sigue alzando su mano con fuerza en busca de oportunidades. Otra opción sería Suso, pero no parece entrar en los planes de Pimienta, al menos como titular, de momentos.