Alineación probable del Sevilla ante el Espanyol: el sustituto de Isaac Romero

Con el sueño de engancharse a los puestos europeos. El Sevilla afronta el tercer partido de la segunda vuelta con la moral por las nubes, después de haber conseguido el triunfo clave frente al Girona en Montilivi. Tras cosechar un grandísimo resultado inesperado, en Nervión esperan aprovechar ese impulso para terminar de meterse de lleno en la pelea por la zona media-alta de la tabla. Actualmente se encuentra con 26 puntos, en la undécima posición, a tan sólo 2 de la séptima plaza que la ocupa la Real Sociedad. Este fin de semana el Sevilla busca sumar su segunda victoria consecutiva ante uno de los equipos de las zona de descenso, el Espanyol de Barcelona, que también llega con impulso a Nervión tras sacar 4 puntos de los últimos 6 posibles.

Las bajas por sanción del Sevilla

Uno de los principales problemas que tendrá el Sevilla de Xavi García Pimienta para recibir al Espanyol en el Sánchez-Pizjuán será dos grandes ausencias: Isaac Romero y, el experico, Adrià Pedrosa. Ambos vieron en Montilivi la quinta cartulina amarilla de la temporada, por lo que no estarán a disposición del técnico catalán para el sábado. Con el lateral izquierdo hay menos problemas, pues Pimienta tiene a su recambio a disponible, Kike Salas. Los problemas llegarán con el delantero centro, pues el nuevo fichaje -que será Akor Adams si nada se tuerce- todavía no ha llegado e Iheanacho está más fuera que dentro de los planes del entrenador del Sevilla. Por lo que tendrá que tirar de creatividad el técnico catalán para relevar al de Lebrija.

Luego, la única novedad posible en la convocatoria sería el propio nigeriano, Iheanacho, aunque no está garantizado que entre por su situación actual en el mercado. Por lo demás, el Sevilla no ha recuperado a ningún efectivo más a lo largo de esta semana. Valentín Barco sigue con una sobrecarga que coincide, también, con su más que probable salida del mercado invernal. La otra baja es Tanguy Nianzou. El central francés afronta el plazo final de su recuperación, pero todavía no ha vuelto a los entrenamientos a las órdenes de García Pimienta. Si nada raro ocurre, debería llegar al encuentro ante el Barcelona en el Sánchez-Pizjuán.

El posible once inicial del Sevilla

Tras la gran victoria del Sevilla en Montilivi no se espera que García Pimienta haga muchos cambios en el once inicial. Es más, parece que, por fin está terminando de encontrar a su once prototipo. En la portería continuará, tras recuperar la posición, Orjan Nyland. El noruego se ha consolidado, otra vez, como el guardameta titular del Sevilla. El mano a mano ante Abel Ruiz en Girona reafirmó puesto.

Por delante, en la línea de cuatro, tampoco habrá muchos cambios. Si no hay sorpresas, José Ángel Carmona y Kike Salas ocuparán los laterales del Sevilla frente al Espanyol. El del Viso del Alcor sigue siendo titular indiscutible para García Pimienta. Mientras que el de Morón regresará a la titularidad por Pedrosa que está sancionado. En el eje de la zaga lo normal sería que repitieran Loïc Badé, que se queda en Sevilla pese a la propuesta del Aston Villa, junto a Nemanja Gudelj.

En la sala de máquinas tampoco se esperan cambios, a menos que haya contratiempos físicos. Sambi Lokonga y Djibril Sow realizaron una gran actuación en Montilivi y todo apunta a que serán el doble pivote del Sevilla de aquí hasta final de la temporada. Por delante, el hombre que debe seguir nutriendo al Sevilla de goles y asistencias, Saúl Ñíguez. El ilicitano renació en Gerona con dos aportaciones clave. Ahora debe seguir remando desde la mediapunta.

La gran duda llega arriba. Sin Isaac Romero… ¿Quién será el delantero centro del Sevilla? Pues bien, todo apunta a que el Sevilla saldrá ante el Espanyol como terminó ante el Girona, con Dodi Lukébakio, el hombre gol de este equipo, jugando de ‘9’, como en sus años en Düsseldorf. Más dudas hay en las bandas. Sin el belga, la clave está en si Ejuke está ya con el ritmo necesario como para partir de inicio. Es por eso que lo más normal es que sean Rubén Vargas, el nuevo fichaje hispalense, y Stanis Idumbo quienes aporten el desborde del equipo.