Alineación probable del Sevilla FC para enfrentarse al Real Madrid: de ilusiones se vive

Para el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, ganar en el Santiago Bernabéu es una epopeya de dimensiones épicas. El cuadro hispalense, que ha sido capaz de sumar 20 puntos a estas alturas del curso, se enfrenta a un Real Madrid que no pasa por su mejor momento de la temporada pese a las victorias sobre el Deportivo Alavés en LaLiga y el Talavera de la Reina en Copa del Rey. Ambos choque cayeron del lado blanco por la mínima, resultados igualmente válidos tanto para sumar tres puntos como para pasar de ronda en el torneo del KO. Por su parte, los nervionenses llegan después de caer frente al combinado babazorro en el campeonato nacional y vencer al Real Oviedo por 4-0 hace poco menos de una semana.

El técnico bonaerense cuenta con cinco bajas importantes para el choque en la capital: Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Rubén Vargas, Chidera Ejuke y Akor Adams. Los centrales, titulares cuando las lesiones lo han permitido, eran piezas fundamentales en el esquema defensivo de un Almeyda que tampoco podrá contar con sus baluartes en la zona ofensiva. Los dos nigerianos vieron portería el pasado fin de semana antes de marcharse a la Copa África, mientras que el suizo continúa con su proceso de recuperación para ponerse a las órdenes de su entrenador a principios de 2026, esperando su regreso para el duelo ante el Levante.

Marcao felicita a Vargas por su gol. / Antonio Pizarro

Posible regreso de Kike, Marcao y Suazo

Como viene siendo habitual, Odysseas Vlachodimos será el portero del Sevilla Fútbol Club en el Santiago Bernabéu. El griego le ganó la titularidad a un Orjan Nyland que ya se ejercita con el grupo, pero cuya presencia no está asegurada para el choque de este sábado. Las dudas surgen en el eje de la zaga con el regreso de Kike Salas y Marcao, ausentes por lesión en estos últimos partidos. Tras el fallo de Andrés Castrín ante el Deportivo Alavés, Matías Almeyda podría optar por variar los centrales de un esquema que no está funcionado como se esperaba. Con Oso como uno de los mejores futbolistas en el último tramo del año, el bonaerense deberá decidir si mantiene al canterano o vuelve a darle la titularidad a un Gabriel Suazo que ya se encuentra recuperado de sus dolencias. Por su parte, José Ángel Carmona se postula para ocupar el carril diestro tras haber jugado como central el pasado miércoles en Copa del Rey, relegando de nuevo a Juanlu Sánchez a la suplencia.

Después de ver el inicio del encuentro en Mendizorroza desde el banquillo, tanto Lucien Agoumé como Batista Mendy parecen ser los más propicios para la medular del Sevilla. Djibril Sow, que disputó casi 70 minutos en el duelo copero, es la opción más probable para la segunda línea de ataque, posición en la que se ha desenvuelto mejor que en el doble pivote. Arriba, sin Akor Adams, Isaac Romero es el único delantero puro con el que cuenta Almeyda hasta el regreso del nigeriano. Alfon González no partió de inicio frente al Deportivo Alavés, por lo que podría ser el elegido para acompañar al lebrijano en la zona ofensiva en busca de esos goles que tan necesarios se antojan.

Isaac cabecea alto ante Jon Pacheco en una de las escasas llegadas del partido. / L. Rico / efe

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Carmona, Marcao, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Alfon, Isaac Romero.