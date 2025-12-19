Tanguy Nianzou se deja ver en el entrenamiento del Sevilla, aunque ni él ni Ruben Vargas llegarán al Bernabéu

Al Sevilla Fútbol Club únicamente le resta un partido para decir adiós a un 2025 que ha sido el peor año de su historia reciente. Los de Matías Almeyda, que llegan a este encuentro tras ser eliminados de la Copa del Rey por el Deportivo Alavés, visitan al Real Madrid en un Santiago Bernabéu que quiere poner el broche frente a un equipo que lleva sin ganar allí más de tres lustros. Sin tiempo para recuperarse del varapalo sufrido en el torneo del KO, los nervionenses han realizado este viernes su última sesión de entrenamiento antes de poner rumbo a la capital española para disputar uno de los duelos más complicados de la temporada.

Rubén Vargas ha vuelto a dejarse ver por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios entrenando en solitario, aunque su presencia parece totalmente descartada para un partido en el que hubiera sido muy importante contar con él. Sin embargo, en el Sevilla piden calma con su regreso, planteado teóricamente para principios de 2026. La otra novedad de la sesión ha sido Tanguy Nianzou, al que las lesiones vuelven a privar de tener la regularidad que se esperaba de él. El galo se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, pero desde la entidad hispalense trasladan que aún no se encuentra al 100% y que no entrará en la lista de Almeyda para el choque frente al Real Madrid.