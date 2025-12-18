Suazo y puede que Vargas, esperanzas para una noche de 'terror' en el Bernabéu

El Sevilla de Matías Almeyda, tras regresar el miércoles por la noche tras el partido de Copa desde Vitoria, se entrenó ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para empezar a preparar la visita al Real Madrid al Bernabéu, donde se espera que el equipo sufra de lo lindo.

El entrenador argentino está pendiente de recuperar lesionados y las novedades en la sesión vespertina de este jueves fueron el meta Örjan Nyland y el central brasileño Marcao Teixeira. Ambos se sumaron al trabajo de los que no jugaron en Mendizorroza, que tuvieron sesión de recuperación. Ninguno, en principio, va a llegar a la cita de mañana.

No obstante, de cara a la visita al Bernabéu las esperanzas recaen en que puedan volver el chileno Gabriel Suazo y el suizo Rubén Vargas. El lateral zurdo, junto a Adnan Januzaj, ya entró en la convocatoria en el partido de Copa, aunque no disfrutó de minutos.

Vargas ya entrena desde esta semana y enfila la recta final de la recuperación de su lesión muscular. Lo tiene más difícil, pero no está descartado, al igual que Kike Salas. Sí siguen fuera de la dinámica del equipo Nianzou y Azpilicueta, aparte de Akor Adams y Ejuke, en la Copa de África.