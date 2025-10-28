Almeyda: "Son finales que dependen de cómo arranquen se complican, pero lo resolvimos bien"

Matías Almeyda valoraba la capacidad de reacción de su equipo en un inicio difícil ante un equipo muy agresivo como el Toledo. El Sevilla se sobrepuso al tanto de Sergi Brunet y la noche acabó en felicidad. Ahora ya el equipo piensa en la visita al Metropolitano frente a un rival muy fuerte, el Atlético de Simeone, pero eso ya es otra historia.

“Estos partidos son finales que a veces depende de cómo arranquen pueden resultar más difíciles, pero lo resolvimos bien, participaron muchachos que tienen menos participación en la Liga y me voy contento, le valoro las ganas y el ímpetu que pusieron”, dijo el argentino ante los medios oficiales del club.

Almeyda estaba satisfecho con el trabajo de todos sus futbolistas. “Todos, todos, cada uno en su posición... dieron la cara. Los que estaban afuera también estaban metidos y se nota que hay grupo. Me deja feliz eso”, añadía.

El bonaerense recalcaba la competitividad de los suyos en un partido que se complicó al principio. “Nosotros jugando un amistoso son finales. Lo sabíamos. Había que pasar la eliminatoria y la pasamos. Ahora tenemos otro partido importante con el Atlético y ya estamos pensando en él”.

También felicitó a la afición, que se presentó en un número amplio, 400, en el Salto del Caballo. “El futbol mueve. El fútbol es algo maravilloso y donde cualquiera es optimista. El marco fue muy lindo, respeto a la gente también y los aficionados que nos acompañan y me pone contento”.