Desde la llegada de este cuerpo técnico, el Sevilla defiende las jugadas de estrategia con marcas mayoritariamente en zona. Salvo un par de ajustes al hombre, el resto se posiciona en línea al borde del área chica. Hasta ahora, pese a que ha habido amagos en los que el Sevilla ha estado a punto de ser sorprendido, había salido airoso en estas jugadas, pero si ya es arriesgado en la élite con la calidad de los lanzadores que tiene cualquier equipo, con Dani Parejo en las filas del rival puede llegar a ser un suicidio. Lo normal, lo que la mayoría de equipos llevan a cabo, es una defensa mixta, con una marca para cada atacante y dos o tres hombres ocupando una zona.

El no tener una marca asignada, el no pegarse a ella, tentarla con el brazo, dándole ese empujón para conseguir el metro suficiente con el que ganar impulso en el salto o desequilibrarlo... es una herramienta necesaria para el defensor. Y no disponer de ella le da mucha vida al rematador. Encima, el que defiende en zona es carne de bloqueos y pantallas porque tiene que recorrer unos metros hasta llegar a la zona de caída del balón. Y si ese balón va fuerte y tenso a la cabeza del delantero, ningún jugador que esté marcando en zona puede, materialmente, llegar a obstaculizar el remate.

Y así perdió el Sevilla dos puntos. Koundé salió en la foto, pero, además, un cuerpo técnico de esa manera no puede responsabilizar a ningún jugador al no haber marcas asignadas. Hay proximididad, sí, y más o menos cada cual está pendiente de un rival por zona, pero no hay un seguimiento si éste se mueve en el área antes del remate.

Con el balón en movimiento, el Sevilla tampoco fue inteligente. Corrió mucho en la primera mitad y no gestionó bien su ventaja.

Defensa

La presión hizo sufrir mucho al Sevilla, cuyos hombres de ataque recorrían en vano trayectos muy largos en presión en alta intensidad por la buena circulación de balón del Valencia, que salía bien de la presión y desgastaba al rival. Luego, Ferrán y Kang In Lee salían de su marcas y creaban problemas en la media luna.

Ataque

Obcecado en la fuerza de la banda derecha para un percutir sin control ni cabeza. Cuando tuvo al Valencia a su merced no pensó.

Virtudes

Tuvo pelea y fases de dominio.

Talón de Aquiles

No entendió el partido y quiso defender con balón muy atrás.