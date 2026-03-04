El Barça pierde a Balde y Koundé para el partido contra el Sevilla

El FC Barcelona perderá durante aproximadamente un mes a los laterales Balde y Koundé, ambos lesionados en el bíceps femoral en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey disputado ante el Atlético de Madrid. Una doble baja que impedirá a ambos disputar el encuentro ante el Sevilla FC.

Según ha comunicado el club azulgrana, Balde sufre una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja alrededor de cuatro semanas, tras las pruebas médicas realizadas. Por su parte, Kounde presenta una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda y estará entre cuatro y cinco semanas fuera de los terrenos de juego.

De este modo, ambos defensas se perderán, entre otros compromisos, el encuentro de LaLiga ante el Sevilla, además de los choques frente al Athletic Club y el Rayo Vallecano, así como la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.

Dos ausencias que limitarán las opciones de Hansi Flick de rotar de cara al duelo ante el Sevilla, salvo que el técnico alemán recurra a la cantera. Además, será una semana exigente para los azulgranas, ya que el choque ante el conjunto de Matías Almeyda quedará encuadrado entre los dos partidos de la eliminatoria europea.