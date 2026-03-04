Juanlu y su futuro: "Ya veremos lo que pasa, sabemos todas las necesidades que tiene el club"

Juanlu compareció en la rueda de prensa intersemanal del Sevilla FC tras el derbi, en el que el conjunto nervionense reaccionó en una sólida segunda mitad. El canterano de Montequinto subrayó que el objetivo es cerrar la salvación cuanto antes, destacó la importancia del duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano y dejó en el aire su futuro.

El sabor del empate tras el derbi

"El sabor es agridulce. Es verdad que se nos pone el partido un poco complicado, pero el equipo se repone bien. Son sensaciones encontradas, pero el punto es positivo por la forma en la que se sacó el empate. El equipo nunca bajó los brazos, tuvimos ese orden que a veces nos ha faltado. Con el empate, el equipo lo quería ganar, pero el punto es positivo".

La posible expulsión a Antony en el derbi

"A ver, yo partiendo de la base que me equivoqué, pienso que son dos acciones similares y que podría ser amarilla perfectamente".

Su posición de doble lateral

"Yo siento que soy un jugador que con espacios soy mejor que sin espacios, pero yo estoy para ayudar en la posición que necesite Matías, donde él me diga".

La segunda parte en el derbi

"Llevamos unos partidos en los que estamos entendiendo bastante bien cómo manejar los partidos. Dice la gente que somos un equipo con casta y coraje, pero el otro día en la segunda parte demostramos un buen fútbol y mucha paciencia, y ese debe ser el objetivo y la forma de trabajar en los partidos".

El objetivo de aquí a final de temporada

"Tenemos que mirar hacia el partido del Rayo. Queremos salvarnos lo antes posible, ese debe ser nuestro objetivo, no pasarlo mal. Tenemos un partido muy bonito el domingo con nuestra gente, que seguro que estará a muerte con nosotros, y tenemos que sacar los tres puntos".

Ganar al Rayo, ¿daría más valor al punto del derbi?

"Cada punto para nosotros, en la situación en la que estamos, es una gran noticia. El partido contra el Rayo es un partido que no va a marcar nada, pero sí que tenemos el objetivo de sacar los tres puntos".

El plan de Almeyda en el derbi

"El otro día el que se encarga es Javi y sus ayudantes. Nosotros sabíamos que no nos podía pasar lo que nos pasó en la ida con el 0-2. Yo creo que el otro día estuvimos juntos incluso con el 1-0, pero ellos al contraataque son un equipo muy bueno. El otro día estuvimos bien, mantuvimos el orden y desde el orden somos un equipo peligroso".

Mensaje a la gente que no confiaba

"Yo creo que demostramos que nunca nos rendimos, que lo vamos a dejar todo por la camiseta que llevamos. Demostramos un buen fútbol, que podemos jugar bien, y ese es nuestro mensaje a la gente: que crean en nosotros, que nosotros nos vamos a dejar la vida por el Sevilla".

La reacción del equipo

"Antes, cuando nos poníamos por debajo en el marcador, se veía un equipo desordenado y muy abierto; y ahora tenemos claro que el objetivo tiene que ser el orden, sea como sea, vaya como vaya el resultado. Cuando el partido está cerrado puede pasar cualquier cosa, como el otro día".

Su posición ideal

"Donde me siento más cómodo es el carril derecho, pero como he dicho antes puedo jugar donde necesite".

El mensaje a Isaac

"Yo siento una alegría por él, se lo merece más que nadie. Lo estaba pasando un poco peor porque no ha contado con los minutos que él quería. Él ha estado entrenando al máximo nivel y el gol demuestra que nunca se va a rendir y que Matías contará con él; y se dejará la vida por el Sevilla, que es lo que queremos todos".

La frustración de Antony con su afición

"Lo que pase en el otro lado de la ciudad no hago valoración, nosotros vemos un punto y con eso nos quedamos".

Ese sentimiento sevillista

"Ya la semana pasada contra el Alavés me jugó una mala pasada las ganas. Es un sueño para muchos chavales estar en el primer equipo y tenemos muchas ganas y hambre de sacar al Sevilla y ponerlo en el lugar donde se merece".

La semana del prederbi

"Lo especial fue que vivimos una semana con mucha tranquilidad, que no hicimos un entrenamiento a puerta abierta. También queríamos dar lo máximo por él, que no pudo estar injustamente con nosotros, y fue una semana de entrenamientos normales".

Una posible salida al Nápoles en verano

"Sería muy injusto que te diera una respuesta. Mi objetivo está en sacar al Sevilla de esta situación, después ya veremos lo que pasa en verano. Sabemos todas las necesidades que tiene el club, mi objetivo ahora es dar lo máximo en este club. El verano fue más duro porque hubo muchos rumores y me costó entrar en el equipo, pero tengo que darle las gracias a Matías y ahora me siento muy cómodo. En invierno ni nos lo planteamos, esta es mi casa y soy muy feliz aquí".

Incidentes en La Cartuja

"Yo, que mi hermano y mi primo fueron al partido, lo veo injusto. El trato al aficionado debe ser el mejor, que es la base del fútbol. El gesto del club fue algo espectacular".