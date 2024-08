Bassinga, un debutante en Primera División cuatro años después de llegar a Gran Canaria en patera

Sevilla/Cada movimiento de García Pimienta en el partido de anoche entre la UD Las Palmas y el Sevilla FC iba a ser analizado con detenimiento. Su llegada al Estadio Gran Canaria, sus indicaciones, su primer once y sus diversas connotaciones tácticas estaban bajo lupa de muchas miradas, la mayoría de ellas a cientos de kilómetros de las islas afortunadas.

La historia de su debut oficial en el banquillo del conjunto hispalense y el contexto relacionado con su vuelta al que había sido su hogar futbolístico durante los dos últimos años y medio eran más que motivo suficiente para que las atrevidas cámaras durante la retransmisión apuntarán a Pimi.

Sin embargo, una vez arrancó el fútbol en suelo canario la trama principal se desarrolló sobre el terreno de juego. Y nos dejó una nueva historia de esas que conmueven y que inevitablemente invitan a la reflexión.

En el minuto 89, el jugador de Las Palmas, Aboubacar Bassinga (19 años), debutó en la máxima categoría de nuestro fútbol sustituyendo a Alberto Moleiro. Hasta aquí nada nuevo, pues son varios los jóvenes futbolistas que debutan en las principales ligas cada jornada, más todavía en las fechas en las que estamos. Pero su historia es diferente, guarda un entramado de índole especial.

El costamarfileño, nacido el 13 de julio de 2005, tuvo que huir de su país a principios de año en 2020 antes de que la pandemia por la covid-19 desolará cada rincón del planeta. Llegó en un cayuco a Arguineguín -localidad natal de David Silva, uno de los más ilustres canarios- el 13 de febrero de 2020, con 14 años, como menor extranjero no acompañado. La primera intención del asustado mozalbete fue encontrarse con su tío en Francia cuanto antes.

Su destino, a pesar de su voluntad inicial, estaba lejos del país galo. Las Palmas, anoche rival del Sevilla, avisado por quienes le habían visto despuntar en pachangas callejeras, captaron para su academia al chico. Bassinga pasó así a formar parte de Las Palmas 'D', fundado en 2016, con la colabroación de la Jueza de Menores, Reyes Marte, gracias al programa UP2U (Up to you en ingles, Depende de ti en español) para la inserción social de jóvenes que lidera la magistrada canaria.

Su debut con el primer equipo de Las Palmas tuvo lugar el curso pasado, en enero, en un trascendente y visceral partido de Copa del Rey ante el CD Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. García Pimienta, precisamente rival anoche en el estreno liguero del costamarfileño, fue quien le dio la oportunidad de cumplir el sueño de Bassinga.

El talento del jugador africano ha convencido durante este verano al nuevo entrenador del conjunto grancanario, Luis Carrión, hasta el punto de que la dirección deportiva del club insular ha descartado fichar a un nuevo centrocampista y ha decidido apostar por Bassinga, quien ya sabe lo que es jugar en Primera División, 1.646 días después de alcanzar en una patera la costa del sur de Gran Canaria.