García Pimienta: "A nivel defensivo debemos ser más contundentes"

Sevilla/Era el regreso de Xavier García Pimienta a las islas afortunadas, al Estadio Gran Canaria, su casa durante los dos últimos años y medio. A su vez, momento para el técnico barcelonés de responder con lo acontecido en el terreno de juego a esas miradas influenciadas por el descrédito. Todo esto a varios kilómetros de distancia.

El resultado no fue el esperado, puesto que el Sevilla no pudo iniciar la temporada con los tres puntos por tercera campaña consecutiva. Pimienta afrontó la rueda de prensa tranquilo, sintiéndose cómodo en una sala que conocía a la perfección. Cada pregunta, marcada por el acento insular, sacó la sonrisa del técnico barcelonés en cada una de las intervenciones. Ni si quiera la alusión a las dos ocasiones desperdiciadas por Djibril Sow en los últimos minutos torció su gesto.

El final del encuentro bien pudo condicionar el botín, el centrocampista suizo dispuso de tuvo dos acciones muy claras para amenizar el vuelo de vuelta hacia la Península Ibérica, pero en sendos remates Cillesen apareció salvador. "Por ocasiones hemos sometido un poco más a Las Palmas", recordó un Pimienta no tan convencido de la actuación defensiva de su equipo. "A nivel defensivo debemos ser más contundentes", mencionó seguro.

José Ángel, Nianzou, Gudelj y Pedrosa formaron la primera retaguardia oficial en la era Pimienta. Juanlu también disputó minutos tras su oro olímpico en París, aunque lo hizo rememorando sus orígenes desde el centro de operaciones , amparado por Agoumé y Sow. "Veníamos justos en esa posición, hablé con él (Juanlu) antes del partido. Sabía que había jugado ahí en categorías inferiores. Es un chico con talento y está acostumbrado a jugar en ese puesto", indicó.

Un recuerdo imborrable en la isla

El Sevilla, como su técnico llegaron al Estadio Gran Canaria confundidos. El club blanquirrojo intentó durante toda la tarde brindarle efectivos a su entrenador. Agoumé pudo aparecer como inscrito en LaLiga y ser de la partida. No tuvo la misma suerte Iheanacho, que tuvo que seguir el duelo desde la grada.

A Pimienta le desorientó la nostalgia. "He sentido muchas emociones al volver. A llegar no sabía si irme al vestuario de la derecha o el de la izquierda", bromeó. "Ahora estoy en el Sevilla. Estoy seguro de que nos irá igual de bien aquí". No desaprovechó la oportunidad de agradecer el apoyo a "toda esta gente" y a "esta isla".

El duelo entre Las Palmas y el Sevilla, cuarto encuentro disputado de LaLiga EA Sports 2024-25, dejó una imagen curiosa. En el minuto 69 Álex Muñoz fue sustituido por un choque cabeza con cabeza con José Ángel. El jugador amarillo se llevó la peor parte y tuvo que ser sustuido. Un cambio que no computó numéricamente al tratarse de una conmoción cerebral.

Es una de las cuatro novedades arbitrales esta temporada. Una decisión que a García Pimienta le parece acertada. "Me parece bien todo lo que sea para mejor", apuntó. Aunque dio amplitud en su respuesta. "Mientras no haya las trampas típicas en el mundo del fútbol. Todo lo que sea mejorar es bueno".

El entrenador de 50 años fue preguntado en otro contexto sobre las sustituciones. Sobre las suyas. Únicamente hizo tres cambios (Peque, Jesús Navas y Kike Salas), número reseñable a estas alturas de la temporada y con varios futbolistas recién llegados de sus vacaciones. "El partido estaba descontrolado y en el banquillo teníamos jugadores de perfil defensivo y más de ataque. Me hubiera gustado tener jugadores de más control como Saúl o Lokonga, aunque los que han salido lo han hecho bastante bien. No soy partidario de hacer todos los cambios", señaló.