Al Sevilla le falta la pimienta del apellido de su entrenador (2-2)

Las Palmas de Gran Canaria/Oportunidad perdida para el Sevilla para iniciar la Liga con tres puntos en su casillero. El debut oficial de Xavi García Pimienta debió acabar de mucho mejor manera, pero la calidad es un factor decisivo en el fútbol y ésta se echó en falta tanto en los remates, sobre todo, como en las concesiones defensivas para permitir sendas igualadas de la Unión Deportiva Las Palmas. Sow debió decantar el duelo a favor de los nervionenses en el minuto 89, pero con toda la portería para él disparó a las manos de Cillessen.

Opción frustrada, pues, a pesar de que remató como mandan los cánones en una de las dos facetas. Lo hizo fuerte y con el interior del pie, pero se olvidó de la segunda parte de la ecuación, ese golpeo seguro debe dirigirse a una de las dos esquinas de la portería. Lo hizo hacia el centro y facilitó el despeje sin problemas de Cillessen. Después la volvería a tener el suizo en el minuto 93, pero esta vez su tiro era más complicado, a bote pronto, y tomó la misma dirección, al centro de la portería para que otra vez el guardameta neerlandés repeliera.

Esa impericia a la hora de la definición tuvo mucho que ver con el resultado final, pues los rojos, más bermellón que otra cosa, también habían gozado al principio de otra clarísima en un disparo de Ocampos (4'). También el violento empalme del argentino se dirigió hacia el cuerpo de Cillessen.

Eso sí, el dominio de la situación, sin que eso tenga un mérito superlativo viendo el nivel de Las Palmas en esta ocasión, correspondió casi siempre a la escuadra de García Pimienta. El entrenador sabe lo que hace y sitúa a los peones con criterio. Es verdad que corre más riesgos de la cuenta atrás, pero en las salidas, si existiera más calidad en la plantilla, crearon mucho peligro. Además, hay que agregar otro remate completamente en solitario de Lukébakio en un pase de Ocampos que dejó pasar con inteligencia Juanlu (74').

El Sevilla estuvo muy bien posicionado en el campo con las ideas de García Pimienta, pero la falta de calidad individual fue un lastre para el triunfo final

Es el recuento de opciones que se completa con los dos goles anotados, uno de ellos de bella factura, el de Juanlu, tras un excelente pase de Isaac en la mejor acción del delantero de todo el partido. El problema está a la hora de defender. Las Palmas, sin hacer nada del otro mundo, también aprovechó las facilidades que dan los nervionenses atrás, pues la acción que origina el gol de Sandro es increíble. Dos malas entregas consecutivas de Nyland en la salida del balón desde atrás y un pase que se tragan tanto Gudelj como Pedrosa.

Pero eso pertenecía al reino de lo previsible con la escasa calidad defensiva de la plantilla. Porque el Sevilla lo tuvo todo a favor desde el arranque en el Estadio Gran Canaria a pesar de las irregulares condiciones del terreno de juego. Pero eso no imposibilitó que los hombres de Xavi García Pimienta se pusieran por delante en el marcador en torno al ecuador de ese primer periodo. Bastó con una internada de Pedrosa después de un mal control de Marvin. El catalán profundizó y su centro, con intenciones eso sí, se lo metía en su propia portería Álex Suárez.

Arranque prometedor

Los sevillistas, sin embargo, ya habían tenido antes una excelente oportunidad para haber oteado el horizonte con optimismo desde muy pronto. Concretamente, en ese minuto 4 en el que una genialidad de Lukébakio, que le hizo una barbaridad a Marvin, acabó con el balón botando y dentro del área para el empalme de Ocampos.

Era el fruto de un arranque prometedor, con ese fútbol de movimiento de piezas que propugna García Pimienta y su cuerpo técnico. Juanlu, titular como centrocampista, iba a la presión arriba, Sow se quedaba algo más atrás y Gudelj, teórico central, era un centrocampista más cuando los visitantes tenían el balón. Era la forma de conseguir una superioridad por el medio, pero después llegaban las pérdidas de Agoumé, sobre todos, y en general de la mayor parte de los hombres que debían generar el juego por parte de los nervionenses.

Juanlu, como centrocampista, como siempre jugó en categorías inferiores, fue la principal sorpresa en la alineación y pudo decidir con un buen segundo gol

Isaac, mientras, se peleaba hasta con las paredes, aunque la realidad es que tampoco tenía mucho éxito en ese empeño y, a veces, daba la sensación de que debía sosegarse un poco para tener más ventaja en el duelo con los dos centrales. Igual sucedía con Ocampos, en un duelo sin mucho sentido con Álex Muñoz. Agoumé tampoco aprovechó un mal saque de Cillessen que lo pudo dejar con todo a favor (25') y dos minutos después llegaba el primer tanto de los forasteros.

Pero lejos de tranquilizar los ánimos el autogol de Álex Suárez sirvió para justo lo contrario, para que se empezaran a ver las debilidades defensivas de los sevillistas. McBurnie pudo empatar en un tiro al poste que contó con la providencial intervención de Nyland, que roza lo justo la pelota (36'). Y con esa zaga tan endeble lo que tenía que llegar cayó por su propio peso. Nianzou le devolvía el favor a los canarios con un mal despeje en un centro de Kirian. El francés parecía inferior en la pelea con McBurnie y eso lo condujo a ser él quien batiera a Nyland.

Ficha técnica 2 UD Las Palmas: Cillessen; Marvin (Viti, 76'), Álex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz (McKenna, 69'); Loiodice (Manu Fuster, 69'), Kirian; Mata (Sandro 68'), Javi Muñoz, Moleiro (Bassinga, 87'), McBurnie (Marc Cardona, 87'). 2 Sevilla FC: Nyland; José Ángel, Nianzou, Gudelj, Pedrosa; Agoumé, Juanlu (Kike Salas, 83'), Sow; Ocampos, Lukébakio (Jesús Navas, 74) e Isaac (Peque, 83'). Goles: 0-1 (25') Álex Suárez despeja hacia su portería un centro de Pedrosa después de una excelente carrera. 1-1 (42') Nianzou se mete dentro un centro de Kirian hacia McBurnie. 1-2 (61') Juanlu remacha con la derecha un buen pase de Isaac tras una apertura de Ocampos. 2-2 (71') Sandro recibe un balón profundo y marca tras tocar en Pedrosa. Árbitro: Hernández Maeso (extremeño). Amonestó a Juanlu (34'), Pedrosa (80'), Viti (81') y Mika Mármol (96'). Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 24.843 espectadores.

El partido, pues, llegaba con tablas al intermedio y, al menos, había que ver si el estado del terreno de juego seguía mejor en el ataque de los sevillistas para que éstos no parecieran eternamente peleados con el balón. En la segunda mitad se volvió a vivir un guión más o menos similar, sobre todo porque el cuadro de García Pimienta volvió a ponerse por delante y parecía que tenía controlada la situación (61').

El nuevo entrenador sevillista dejó sin realizar dos cambios para refrescar a un equipo visiblemente fatigado, aunque está claro que quien la lleva la entiende respecto a su plantilla

Nada más lejos de la realidad, apenas once minutos después llegó otro empate a través del recién ingresado Sandro (71'). Se echaron de menos los dos cambios que se quedaron en el tintero para refrescar el físico de los futbolistas, pero quien la lleva la entiende y lo cierto es que el final fue un monopolio visitante. Aunque sea un juego fácil de palabras, el Sevilla echó en falta la pimienta del apellido de su entrenador para haber salido victorioso en su primer duelo. Y esos dos puntos, que pudieron ser y no fueron, ya no vuelven.