Biris Norte y el recuerdo de de Antonio Puerta antes de recibir al Leganés: "El Sevilla no juega finales, las gana"

A la afición del Sevilla Fútbol Club no se le puede reprochar nada en este tramo final de curso. El equipo se encuentra a seis puntos de los puestos de descenso con la sensación de que puede ocurrir un tropiezo en cualquier momento. Sin síntomas aparentes de recuperación y el miedo en el cuerpo como hacía años que no pasaba, el sevillismo sabe que cada partido en casa es una opción vital para sacar tres puntos, pese a no ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde el 14 de diciembre, que permitan a la entidad lograr una salvación que se está complicando más de lo esperado.

Como si de una de tantas noches de gloria disfrutadas a lo largo de este siglo XXI se tratase, Biris Norte convocó a la hinchada hispalense para recibir al autobús del equipo antes de que entrase en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Atrás quedaron los bengaleos y el paseo de la gloria desde el Hotel de Los Lebreros hasta el feudo sevillista, ya que los jugadores de la primera plantilla ahora se concentran en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Por ello, la comitiva se dio cita en la explanada frente al Gol Norte para rodear el estadio y esperar a los suyos en Eduardo Dato.

Bengalas y golpes desde dentro del autobús: el recibimiento de la afición del Sevilla FC a su equipo

Épocas de gloria

Tras abandonar la zona previamente mencionada, la afición se dirigió rumbo al Gol Sur pasando por Fondo, deteniéndose en un lugar muy especial para el sevillismo. La puerta 16 del Ramón Sánchez-Pizjuán fue un altar efímero cuando Antonio Puerta falleció. No cabían las muestras de cariño que hinchas del club e incluso de otros equipo dejaron allí en agosto del 2007. De hecho, antes de las obras en el estadio, en la pared se podían ver pintadas en recuerdo del malogrado futbolista. Por lo que sigue significando su nombre, especialmente si recordamos aquella semifinal frente al Schalke 04 que tanto supuso para el Sevilla, la comitiva encabezada por Biris Norte se detuvo en ese punto.

"Aquí no nos hemos parado por nada. Simplemente hay que mirar para arriba y ver lo que tenemos. Hay que recuperar el espíritu de aquella semifinal del Schalke, hay que recuperar la unidad entre el equipo y la afición. Esta es otra final, en otras circunstancias, pero el Sevilla no juega finales, el Sevilla las gana", fueron las palabras pronunciadas en aquel momento, tal y como se puede escuchar en el vídeo al inicio de la noticia grabado por Alejandro Luna.

"Fiestas de la Primavera 2025", el tifo de Biris Norte para el Sevilla FC - CD Leganés / Pablo Sánchez

De nada sirvió al final que la afición recibiese al equipo y no dejase de animar, ni tampoco el tifo desplegado al inicio del encuentro que hacía homenaje a los carteles de las Fiestas de la Primavera de la capital hispalense con guiños al Sevilla Fútbol Club. La alegría duró en Nervión lo que el Leganés tardó en empatar el tanto de Isaac Romero, dando gracias incluso al final por la ocasión que el combinado pepinero desperdició sobre la bocina. Al conjunto blanquirrojo aún le quedan cuatro bolas de partido, que pueden terminar por solventarse incluso el próximo sábado frente al Celta de Vigo, aunque a su gente se le agota la paciencia y los rumores de protesta vuelven a crecer ante la desesperación.