Del Bosque: "A Jesús Navas lo trajo a la selección Hierro cuando él no quería venir"

Sevilla/El ex seleccionador nacional Vicente del Bosque y actual hombre fuerte en la Real Federación Española de Fútbol (presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación), pasó por Sevilla en unas jornadas de cardioprotección (organizadas por Caryosa) y habló fundamentalmente de Jesús Navas, quien ha agrandado su leyenda habiendo superado, con el partido ante la Real Sociedad, a Íker Casillas en el puesto décimo de jugadores con más partidos en Primera División.

Del Bosque, un profundo admirador del palaciego, recordó que lo hizo debutar con la camiseta nacional, aunque aseguró que la gestión fue obra de Fernando Hierro, entonces director deportivo, pues no hay que olvidar que Jesús Navas sufrió una serie de crisis de pánico escénico que estuvieron a punto de dar al traste con su carrera, llegando incluso en 2005 a renunciar a una Eurocopa sub 21 y a abandonar la concentración del Sevilla en pretemporada con Juande Ramos en Cartaya (Huelva). "Vino cuando teníamos noticias de que no quería, de que no estaba muy por la labor. Vino, le convenció Fernando Hierro y fue uno más. Desde el primer minuto yo creo que estuvo cómodo con nosotros. Además, fue uno de los héroes que nos ayudó a ser campeones”, explicó en referencia al Mundial de Sudáfrica en 2010.

El ex seleccionador ensalzó su figura y lo felicitó por su carrera ahora que ésta se está acercando a su fin. “Yo creo que tenemos que estar contentos, todos los que somos amigos suyos, por una carrera brillante en todos los sentidos. Es admirable por su comportamiento y su ejemplaridad. Yo creo que ha sido uno de los jugadores que mejor y que más han hecho por el fútbol. Ante la Real Sociedad no fue un gran partido de nadie, pero todavía lo vi en buena forma y cumpliendo con su papel dentro del Sevilla”, indicó.