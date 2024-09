Una buena noticia: los fichajes de Víctor Orta ya dan puntos al Sevilla

En este Sevilla instalado en un clima de crispación continua, casi de locura colectiva, en el que las noticias negativas se acumulan como en un volcán a punto de entrar en erupción, también hay alguna noticia buena de vez en cuando. Lo fue que el equipo de García Pimienta, de nuevo con sangre, sudor y lágrimas, con otro lesionado y otro expulsado, firmase el segundo triunfo de esta temporada. Y lo fue que dicho triunfo llegase por mediación de dos de los fichajes de Víctor Orta.

Dentro de este panorama de nubarrones negros e inminente tormenta en cada revuelta del club, en lo institucional, lo social y lo deportivo, aparece como un claro diáfano que Peque puede ser un futbolista útil en su debut en Primera División. Gerard Fernández Castellano (Hospitalet, 04-10-2002) ha irrumpido en este Sevilla tan necesitado como un incipiente héroe al que agarrarse, a sus 21 años. A punto de cumplir los 22, su perseverancia, su movilidad y su visión de juego tuvieron su confirmación en la élite con su primer gol, a medias con el defensa que intentó tapar su remate en la boca del gol.

En el acta, autogol de David Torres

Pulido Santana, no se sabe muy bien por qué, anotó en el acta que fue un tanto en propia puerta del defensor David Torres, pero Peque golpeó primero el balón e iba dirigido necesariamente a la portería por la cercanía con la línea de gol. Pero ese tanto, por todo lo que aportó a la consecución del mismo, hay que anotárselo claramente al jugador catalán.

La jugada la inicia Carmona con un robo anticipado y un centro que remata en primera instancia Peque sobre la marcha. Tras un primer rechace, remata Saúl, vuelve a dar en un defensa y el propio Peque vuelve a meter el balón en la zona de remate con una ágil chilena: Iheanacho dispara con la zurda, la defensa bloquea y Valentín Barco dispara desde la frontal tras otra intervención de Carmona. El nuevo rebote cae ya a Lukébakio en la izquierda, que la pone en el área chica buscando a... Peque, que se ha levantado presto para ofrecerse al remate: gol.

Peque se mete bajo Mario Martín para evitar su agarrón. / Juan Carlos Muñoz

Además, pudo hacer otro golazo poco antes del 2-1 definitivo, pero Hein le hizo un paradón tras su excelso control a un centro de Ejuke y su disparo a bocajarro. Más allá de su tanto, y obligado por las bajas en el mediocampo, el joven atacante ha sido utilizado por García Pimienta como mediapunta y ahí participa bastante en la creación de juego, aun siendo un llegador o jugador de área. El 1-0 fue un premio a su perseverancia, un hilo de esperanza en medio de la situación del Sevilla.

Ejuke por fin termina una jugada

El primer tanto, legal, de Ejuke llegó curiosamente cuando eligió la mejor opción, algo que no suele hacer. Ya marcó un golazo que le fue anulado por partir en una posición de fuera de juego milimétrico, como titular en el partido Sevilla-Girona. Por el bigote de una gamba, el nigeriano no vio subir su primer tanto al marcador. Frente al Valladolid, aprovechó la presión de Peque y Gudelj tras una pérdida en zona ofensiva para realizar un eslalon veloz y lanzar un tiro a contrapié al que no llegó Karl Hein, que minutos antes le había hecho un paradón en un disparo de rosca algo centrado.

Ejuke realiza una doble voltereta tras anotar el 2-1 frente al Valladolid. / Juan Carlos Muñoz

En este caso, García Pimienta, quizá cansado de que no terminase ninguna de las jugadas que inicia, salvo aquel gol anulado contra el Girona, no lo sacó de titular. Ejuke salió a la hora de partido contra el Valladolid, por el hombre que eligió el técnico para el extremo derecho: Jesús Navas (61'). Lukébakio fue el que se situó de partida como extremo izquierdo, la posición habitual del nigeriano.

En esta segunda temporada, y como se vio de nuevo frente al Valladolid, Lukébakio se confirmó como la mejor baza atacante de este Sevilla por ahora -el belga lleva dos goles, en las derrotas con Villarreal y Alavés-. Participó en muchas acciones ofensivas. Incluso le dio a Ejuke la opción de marcar en esa ocasión susodicha en la que le hizo un paradón Hein. Fue poco antes de anotar el balsámico 2-1. A falta de mucho más, de momento empiezan a dar puntos los fichajes de Víctor Orta. Por fin hay una buena nueva...