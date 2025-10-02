Buenas noticias para Almeyda, que recupera efectivos para la visita del Barcelona

El Sevilla Fútbol Club ha sumado este jueves su segunda sesión de entrenamiento en una semana marcada por la visita del Fútbol Club Barcelona al conjunto nervionense. Los de Matías Almeyda, que consiguieron en la última jornada una agónica victoria sobre el Rayo Vallecano, tratarán de lograr ante el combinado blaugrana los tres primeros puntos del curso en un Ramón Sánchez-Pizjuán que aún no sabe lo que es celebrar un triunfo de los suyos. Ganar a la Unión Deportiva Las Palmas es, de momento, la única alegría de todo el año 2025 para la hinchada blanquirroja en su estadio, siendo esta una situación impropia de un equipo como el hispalense.

Para paliar esta mala racha como local, el Sevilla de Almeyda deberá luchar contra un hueso duro de roer y sin todos sus jugadores disponibles, aunque el último entreno para los de Nervión ha dejado una buena noticia de cara al posible once inicial. Kike Salas, ausente en Vallecas por una serie de problemas físicos, ha regresado junto al resto del grupo y libera un 25% de la enfermería sevillista. Alfon González y Tanguy Nianzou son los únicos jugadores que parecen descartados para el duelo de este fin de semana, ya que su presencia se espera para el partido frente al Mallorca que tendrá lugar después del parón de selecciones, mientras que en el combinado hispalense son optimistas con respecto a Adnan Januzaj y su esguince de tobillo.

Kike Salas trabaja en un entrenamiento físico del Sevilla FC. / Juan Carlos Muñoz

La vuelta del central de Morón de la Frontera abre posibilidades para la defensa titular de Matías Almeyda en el próximo partido del Sevilla Fútbol Club. César Azpilicueta parece inamovible para el técnico argentino, al igual que un Marcao que poco a poco va ganándose el sitio en el once de gala. Fábio Cardoso, que debutó el pasado fin de semana con la elástica blanquirroja en Vallecas, se presenta como un posible tercer central, al igual que Ramón Martínez o Andrés Castrín, aunque Kike gana enteros paraser el que acompañe a los dos defensores veteranos en el eje de la zaga.

Los canteranos habituales (el propio Castrín, Manu Bueno y Oso) han completado la sesión con el resto de jugadores de la primera plantilla, siendo complementos para un Almeyda que nunca ha escondido su gusto personal por el lateral izquierdo del Sevilla Atlético. Pese a que ninguno apunta a la titularidad este domingo, el técnico bonaerense es bastante proclive a contar con jugadores del filial durante los entrenamientos diarios, en caso de que fueran necesarios en algún momento como el caso del central lucense en el arranque liguero.