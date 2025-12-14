El Palquillo
González de la Bandera no tomará posesión como prioste de la Macarena
Búscate en las fotos del Sevilla - Oviedo / A.P.

El Sevilla felicita la Navidad a los suyos con una goleada (4-0)

M. G.

14 de diciembre 2025 - 17:14

Gran ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán a pesar de la hora del partido, el primero de la jornada del domingo a las 14:00. El fútbol sí ha acompañado esta jornada a los sevillistas, que hacía tiempo que no disfrutaban de un encuentro tan plácido como locales, venciendo por 4-0 ante el Oviedo. Arkor Adams, Sow, Mendy y Ejuke hicieron los tantos.

1/52 Búscate en las fotos del Sevilla - Oviedo / A.P.
