Las fotos del Sevilla - Oviedo

El Sevilla FC se reencontró con la victoria tras golear al Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-0). Los de Matías Almeyda marcaron muy pronto por medio de Akor Adams en el minuto 3 para adelantarse en el marcador y allanar el camino de un partido plácido de los que no se recordaban ya en el feudo sevillista. Sow, aún en la primerad mitad, y Mendy y Ejuke, ya en la segunda, completaron el marcador.
