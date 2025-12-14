El Sevilla felicita la Navidad a los suyos con una goleada (4-0)

Brillante despedida de 2025 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda vivió su día más plácido de todo este año y lo hizo con una goleada que no se recordaba desde épocas mucho mejores. Los sevillistas fueron infinitamente superiores al Real Oviedo y firmaron un resultado concluyente que comenzó a fraguarse con el gol de Akor Adams en el minuto 4 y que se abrochó en el minuto 89 con la lección de habilidad de Ejuke dentro del área para el 4-0.

Paradójicamente, ambos se marchaban de inmediato con su selección para defender a Nigeria en la Copa de África. No es lo ideal en medio de un campeonato tan exigente como la Liga española, pero esas penas pesan muchísimo menos cuando se contabilizan ya 20 puntos en el casillero clasificatorio a falta de tres jornadas para que concluya la primera vuelta del mismo.

Llegaba el Sevilla a esta cita contra el Oviedo con 10 bajas, nada menos que una decena de ausentes, contra el vicecolista de LaLiga EA Sports. Algunos, los siempre mal pensados que tratan de aguar cualquier fiesta, argumentarán que el cuadro asturiano es un rival impropio de esta máxima categoría. Craso error, los azulinos son uno más de los 20 equipos de la Liga y como tales se enfrentarán a lo largo de todo el curso a los 19 restantes, como es lógico en una competición de todos contra todos.

Al Sevilla, por tanto, le tocaba enfrentarse a él este 14 de diciembre e hizo a la perfección los deberes a pesar de esas ausencias con las que no podía contar Almeyda, diez entre lesionados y sancionados. Pero el argentino aprendió la lección en Valencia y volvió a montar un once coherente con sus tres centrales y el trío de centrocampistas de raza negra en el medio. Es decir, Cardoso sustituía al último lesionado, Azpilicueta, para no variar el dibujo y volvían a repetir en el medio Agoumé, Mendy y Sow. Las bandas volvían a ser para José Ángel y Oso mientras que el veterano Alexis Sánchez sustituía al sancionado Peque en el enlace de todo.

Un acertado Akor Adams

La diferencia, sin embargo, no estuvo en ninguno de ellos y sí en el delantero centro, pues Akor Adams parecía que no era el mismo, esta vez jugaba su hermano bueno para que el Sevilla comenzara a imponerse desde muy tempranito. Fue una salida desde atrás con un excelente pase a la primera de Agoumé hacia el espacio. El fornido delantero centro nigeriano se hizo con facilidad con la pelota, avanzó con sus habituales dificultades con el balón y esta vez sí supo definir a la perfección con su pierna izquierda.

El conjunto sevillista se había adelantado muy pronto, concretamente en el minuto 4, y a partir de ahí sabría administrar su ventaja. Lo hizo incluso a pesar de un susto por la prolongada revisión en el VAR de unas accidentales manos de Mendy tras un empujón clarísimo de Dendoncker en el área sevillista. Afortunadamente para los blancos, Díaz de Mera puso cordura cuando lo invitaron a revisar la acción en el monitor y decretó falta del centrocampista oviedista.

No tardó mucho en llegar el segundo tanto, también en una acción de Akor Adams por la banda derecha, en un remate mordido de Sow que se iba dentro de la portería por las cercanías del poste. Aquello, apenas en el minuto 22, era una aportación definitiva a la tranquilidad, entre otras cosas porque los hombres de Almeyda supieron defender con orden y acabaron con su portería inmaculada después de muchas jornadas sin hacerlo.

Pero restaba todavía mucho partido por delante y cuando se trata de analizar a este Sevilla nunca se sabe qué puede pasar con el transcurrir de los minutos. Esta vez, sin embargo, todas las noticias serían positivas y la tranquilidad definitiva no iba a tardar en llegar tras la reanudación.

Golazo de Mendy

Almeyda había tenido que sustituir a Sow, cabe suponer que tocado, por Manu Bueno y el canterano volvería a demostrar que tiene calidad de sobra para merecer más minutos en este equipo. Y el 3-0, ya prácticamente definitivo, llegó pronto. Siete minutos de la reanudación y una buena acción colectiva concluyó con una maravilla de Mendy dentro del área visitante. Le había dejado el balón otra vez Akor Adams y el francés dejó sentado a David Costas para rematar con su pie izquierdo el tanto que ya le daba a los suyos toda la tranquilidad.

A partir de ahí el Sevilla se fue sintiendo cada vez más cómodo, Akor Adams rozó el cuarto en un cabezazo que obligó a Escandell a lucirse (65’), otra vez la tendría el nigeriano en un disparo en solitario, aunque se fue escorando tras el control del balón (72’) y el Oviedo dio un susto en una oportunidad clara de Forés (82’) cuando ya estaba con un futbolista menos por la autoexpulsión de David Carmo.

Restaba aún la guinda por parte de Ejuke en una de sus acciones de caracoleos habituales, aunque esta vez acababa con el balón en la red del rival, lo que no es lo más habitual. El Sevilla había sido capaz de golear al Oviedo en el mediodía de las diez bajas y se iba hasta los 20 puntos en su casillero clasificatorio, algo que está más que bien con 16 partidos contabilizados para los hombres de Almeyda. Y por si no queda claro todavía, que el Oviedo tiene un nivel bastante bajo, pues sí, pero igual de malo que en el resto de los 15 partidos que llevaba y en los que les restan por llegar. Así que a disfrutar la goleada en esta felicitación de la Navidad tan venturosa que le ofreció el cuadro nervionense a todos los suyos.