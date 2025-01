Se cae el fichaje de Juninho por el Sevilla, que jugará en Flamengo

Se cae el fichaje de Juninho Vieira por el Sevilla. Es la bomba de la tarde en Nervión que rompe por completo los planes de Víctor Orta en el presente mercado de fichajes. Después de varios meses de negociaciones, un seguimiento exhaustivo al futbolista sudamericano, tener un acuerdo total con el delantero y faltar únicamente flecos con el Qarabag de Azerbaiyán para cerrar el trato, la operación se ha derrumbado por la irrupción del Flamengo brasileño en las negociaciones.

Juninho Vieira, como ha informado El Chiringuito de Jugones y ha podido saber este medio, se ha echado para atrás a última hora en su acuerdo con el Sevilla por cuestiones económicas. Pese a que el ariete veía como la oportunidad de su vida jugar en LaLiga y recalar en Nervión, e incluso desechar la primera oferta del Flamengo, ha cambiado de opinión. Con todo acordado con el Sevilla y teniendo previsto cerrar el traspaso esta misma semana, Juninho Vieira ha recibido una nueva oferta por parte de Flamengo que le triplica lo que tenía pactado con la dirección deportiva hispalense. Una mareante propuesta que, después de meditarlo, ha acabado por escoger. Juninho no jugará en el Sevilla y sí en el Flamengo brasileño para relevar a Gabigol que ha salido del club hace unos días.

Un jarro de agua fría para el Sevilla

La ruptura de las negociaciones entre el Sevilla y el Qarabag por Juninho supone un duro varapalo para Víctor Orta y la dirección deportiva nervionense, que tenía avanzado parte de su planificación invernal con la llegada del delantero brasileño junto a Rubén Vargas, con quien tiene también un acuerdo verbal. Ahora que se ha caído esta operación, el Sevilla se queda sin el delantero preferencial que tenían para este mes de enero y por el que llevaban trabajando varios meses para poner de acuerdo tanto a Juninho como al Qarabag. Existía en el club una importante confianza en que iba a ser una buena operación, pese a ser un jugador sin mucho cartel. De esta forma, recibe un importante jarro de agua fría Víctor Orta y García Pimienta, que ve como va a tener que seguir tirando de Isaac Romero y Álvaro García Pascual.

Otra operación frustrada en la delantera

El apartado de llegadas de delanteros del Sevilla, de esta forma, queda estancado. Juninho ocupaba toda la prioridad en la dirección deportiva en esta demarcación desde hace meses. Ahora, como ocurrió en verano cuando se cayó el fichaje de Azmoun o hace un año con David Datro Fofana, Víctor Orta tendrá que buscar un ‘Plan B’ para Xavi García Pimienta, más aún si acaba saliendo Kelechi Iheanacho en los próximos días de la entidad al no tener la confianza del técnico catalán. Al menos, para fortuna del director deportivo hispalense, Isaac Romero se ha reencontrado con el gol. Aunque el entrenador del Sevilla continúa escaso de efectivos.