El cambio radical de Marcao con el Sevilla: “Pensé que tener psicóloga era una tontería”

Marcao ha sido uno de los jugadores del Sevilla que esta temporada, por el éxodo de capitanes en el vestuario, ha tenido que asumir galones en el nuevo proyecto de Xavi García Pimienta. Detrás de Jesús Navas, quien se retirará el próximo mes de diciembre, el central brasileño sólo tiene por delante a Nemanja Gudelj. Este verano, tras dos temporadas para olvidar, el zaguero brasileño ha dado un paso al frente y, sin ser indiscutible en los planes de Pimienta, parece que, de momento, las lesiones le están dando una tregua. Algo que no es casualidad y que viene de la mano de un importante cambio en su modelo de vida y de competición.

El cambio mental de Marcao

En una entrevista para los medios del club, Marcao ha asegurado que este verano, además de no escuchar ninguna oferta para salir del Sevilla, tuvo un cambio de mentalidad para afrontar la temporada 2024-25. El nuevo curso lo afrontó, principalmente, con una ayuda psicológica para tratar tanto sus problemas personales como en el campo. Un tipo de ayuda que cada vez es más frecuente en los atletas de alto rendimiento. El tercer capitán del Sevilla admitió que al principio le parecía algo inutil: “Tras dos años muy difíciles al pasar por lesiones, estar cerca de la familia me ha ayudado y luego mi psicóloga. Pensaba que era una tontería y cuando pasaron los momentos difíciles me ayudó a pasar por este proceso y luego mi agente. Por eso me quedé ya más tranquilo y más calmado con la situación y luego tenía que cambiar muchos hábitos como la alimentación, los entrenamientos... conseguí hacer las cosas bien para estar mejor este año”, comentó el brasileño.

Una de las personas que más ha respaldado a Marcao en los últimos meses, tanto en público ante los medios de comunicación, como en privado es Xavi García Pimienta. Desde el primer momento que aterrizó el técnico catalán aseguró que estaba “contento” con sus centrales. Esos que, de momento, le están dando resultados. El ex de Galatasaray habló sobre la figura de su entrenador y la confianza que le transmite: “A principios de temporada, el míster se quedó contento conmigo en una difícil situación. Contaba conmigo y yo me quería quedar y si el entrenador quiere que yo me quede es importante para mí. Hablamos antes del partido de Orlando para decirme que no iba a jugar y la psicóloga me dijo que mantuviera la cabeza fuerte y demostrar que te quieres quedar. Fue el entrenar más, hablar con mis compañeros. No tuve ofertas claras, siempre quise quedarme aquí. Físicamente y mentalmente es el mejor año de los tres que llevo aquí”, puntualizó.

La capitanía

Uno de los cambios importantes que ha atravesado Marcao en los últimos meses es asumir la capitanía del Sevilla, más aún después de la marcha inesperada de Lucas Ocampos una vez finalizado el mercado de fichajes. El central del Sevilla asegura que ha comenzado a mirar al colectivo por encima de lo individual y que se siente respaldado por el vestuario: “Para mí, ser capitán es un orgullo. Para ser capitán de un club como el Sevilla es porque el club y los compañeros piensan bien de ti, lo pide el grupo y todos estaban de acuerdo. Yo pienso en el colectivo, si están contentos y felices para mí es lo más importante... el fútbol es así y la vida pasa muy rápido, pero tienes que estar con la cabeza bien. El nivel de concentración y exigencia debe estar alto y cuando no van bien las cosas tienes que seguir, nada puede cambiar”, aseguró el tercer capitán del Sevilla.