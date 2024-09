Isaac desvela los cuatro capitanes del Sevilla: "Liderazgo no falta en el equipo"

El Sevilla ha inaugurado hoy, con la comparecencia de Isaac, una nueva forma de comunicarse con el sevillismo, una fórmula antigua que se había perdido con el tiempo por las apreturas del calendario y el creciente hermetismo de los vestuarios del fútbol actual: las ruedas de prensa de futbolistas intersemanales. La ausencia de competición europea lo permite, como en los albores del siglo XX con Joaquín Caparrós, cuando incluso había amistosos que desde dentro del vestuario eran llamados la Champiñones League. Viejas fórmulas para tiempos de mohína.

El primer protagonista ha sido un jugador que irrumpió con muchísima fuerza en el Sevilla desde que ascendió al primer equipo en enero: Isaac Romero. El delantero ha hablado de la situación del equipo, de la confianza interior que hay en que lleguen los resultados y ha desvelado de camino quiénes son los cuatro capitantes elegidos esta temporada, con total naturalidad.

Los cuatro capitanes y el liderazgo

Suso se incorpora a la nómina. "Los capitantes son Jesús (Navas), Nema (Gudelj), Marcao ahora también está (se estrenó contra el Girona), y también Suso, que ya mismo va a estar con nosotros. Con el tema de la capitanía vamos genial".

Precisamente una de las dudas que deja esta plantilla tan renovada es que pueda estar huérfana de referencias, más allá de un Jesús Navas que aún no ha sido titular esta temporada. La salida de pesos pesados como Fernando, Rakitic, Ocampos, el propio Acuña por su personalidad en la cancha... "Creo que tenemos muchos jugadores que llevan muchos años en el club, como Jesús, como Marcao, Suso que ya mismo vuelve... Saúl que ha llegado es un peso grande del equipo. Tanto Gudelj como otros llevan tiempo y no hay falta de liderazgo en el equipo".

La situación deportiva y la social

También fue preguntado si creía que este equipo era capaz de darle la vuelta a la complicada situación en un contexto de crispación. "El grupo está en una buena dinámica. Tenemos un partido muy importante este sábado, lo vamos a dejar todo para sacar la primera victoria de la temporada delante de nuestra afición", dijo, y añadió: "Obvio que confío en el equipo, tenemos muy buen equipo para estar arriba con los mejores, y creo que trabajando juntos le vamos a dar la vuelta a esto".

¿Y la guerra institucional? "Nosotros estamos aislados de ese tema, sólo pensamos en el partido del sábado. Que ellos estén ahí apoyándonos como cada fin de semana. Los jugadores no entramos mucho en eso. Lo entendemos un poco y espero que todo se resuelva cuanto antes", dijo sobre la crispación social.

Isaac atiende una pregunta en la sala de prensa de la ciudad deportiva. / José Luis Montero

También fue preguntado por esos nervios y esa tremenda incertidumbre que existe en lo deportivo, con verdadero pavor a un descenso. "Sí, los entiendo porque no estamos teniendo esos resultados, es normal que estén así, por todo lo que se está dando. Quiero pedirles que sigan con nosotros porque vamos a darle la vuelta a la situación. Que confíen en nosotros, que nosotros confiamos en ellos también".

Delantero solo o acompañado

Otro asunto candente es su posible bajón de rendimiento jugando como único delantero, después de su alto nivel actuando junto a En-Nesyri. Isaac recordó que en el Sevilla Atlético era el único punta, un 9 puro que jugaba solo. "Yo he llegado al primer equipo jugando en el filial jugando como única referencia arriba. Me lo he trabajado mucho y puedo jugar tanto solo como con otro compañero en la delantera. Por el trabajo y el esfuerzo creo que los goles llegarán, he estado participando en los goles que hemos marcado hasta ahora. Estoy listo para jugar solo como ahora como para hacerlo con otro compañero".

"Se nota la salida de Lucas (Ocampos), un jugador veterano y con mucho peso en el equipo. Tenemos que seguir trabajando con los compañeros que somos ahora mismo, intentaremos estar todos juntos, somos los que somos e iremos a por todas", añadió sobre uno de los jugadores que aportaba pegada y gol.