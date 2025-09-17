Caparrós no cobra como presidente de honor del Sevilla "ni un duro"

Joaquín Caparrós ha aclarado en público que no cobra del Sevilla por ser su presidente de honor, nombramiento que llegó durante la comparecencia que realizó José María del Nido Carrasco al final de la temporada pasada por sorpresa. Fue una decisión controvertida porque sonó a escudo del presidente del consejo en su momento de más impopularidad. Pero que tiene también su explicación por el total compromiso que siente el utrerano por el club de sus amores. La mejor prueba de esto es que fue la representación del club junto a Pablo Blanco en el último acto de Fieles de Nervión.

Sea como fuere, Caparrós no pudo desechar la petición que le hizo Del Nido Carrasco en este momento de crisis institucional del Sevilla. Y de hecho ni siquiera cobra por un cargo que lleva como un orgullo y un privilegio de sevillista. En una entrevista a la cadena Cope fue preguntado si cobra por la presidencia de honor. "Nada, ni un duro", replicó taxativo. "Estamos en una época de recortes, difícil. Estoy para ayudar. No puedo ir a cobrarle al Sevilla", explicó el utrerano.

Y abundó en las razones por las que asumió el cargo desde el pasado junio. "Cuando el Sevilla me llamó, fui. Inclusive por encima de mi familia e incluso de los médicos -dijo en referencia a la lucemia linfática crónica que padece-. Intento poner más tranquilidad. No estamos en una situación para que yo sea una carga para el Sevilla", explicó.

Y también aprovechó para hablar de la situación institicional y deportiva. "Estamos un poco tristes y no sé por qué. Es verdad que venimos de dos años malos, pero tenemos que sacar nuestro orgullo y nuestro amor propio. Llevamos el nombre de la ciudad, representamos a la ciudad de Sevilla, lo hemos logrado todo, somos queridos a nivel mundial..."

Caparrós también habló de la figura de Manolo Cardo, fallecido este martes en Coria del Río. "Los últimos jueves de cada mes tenemos una comida y ahí salen anécdotas de Manolo. Es muy buena persona y lo recordaremos", aseguró. Y también se mostró confiado en la labor de Matías Almeyda. "Me gusta, sí. Creo que no vamos a sufrir tanto como en las dos temporadas pasadas",