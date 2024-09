Carlos Álvarez: de salir gratis del Sevilla a irrumpir en la Segunda División

Una de las grandes promesas de la cantera del Sevilla en los últimos años ha explotado en la Segunda División después de salir a coste cero a poco más de un año del Ramón Sánchez-Pizjuán. Es el caso de Carlos Álvarez Rivera (Sanlúcar la Mayor, 2003). El joven centrocampista del Sevilla de 21 años ha explotado esta temporada en LaLiga Hypermotion después de firmar la pasada temporada con el Levante, uno de los colosos de la categoría de plata que está destinado a regresar a la Primera División esta temporada. De hecho, ha tenido un inicio fulgurante en este inicio de temporada siendo ya el líder de la tabla con once puntos de quince posibles sin conocer aún la derrota. Un equipo que está en gran parte liderado por el joven medular de Sanlúcar la Mayor.

A Carlos le podemos hacer partir desde dentro, derecha, desde mi casa... siempre lo va hacer bien. — Julián Calero - Entrenador del Levante

De salir libre a irrumpir en LaLiga Hypermotion

El pasado verano, tras ser descartado por José Luis Mendilibar para la pretemporada 2023-24 -a pesar de ser el mejor jugador del Sevilla Atlético durante la 2022-23 y ser uno de los artífices de evitar el descenso del filial a 3RFEF-, se marchó del Sevilla traspasado a coste cero. Víctor Orta dio luz verde a su operación en la recta final del mercado al estar en su último año de contrato con el club y no tener hueco alguno en los planes del técnico de Zaldibar. El Levante fue su destino. Se marchó sin dejar dinero en las arcas de Nervión, pero con un porcentaje del 40% de futura venta, teniendo contrato con el conjunto granota hasta 2027.

En su primer año en el Ciutat de Valencia tuvo un curso de transición, de menos a más. Con un especial protagonismo en la recta final del curso. 31 partidos, con 25 titularidades, 4 goles y 2 asistencias fueron los números del exjugador del Sevilla. Pero esta temporada, ya más que asentado en el fútbol profesional, ha explotado con el Levante con un inicio de temporada casi impoluto. En cinco encuentros ha anotado dos goles y dado una asistencia, siendo el cerebro de su equipo y uno de los mejores jugadores de la categoría en este comienzo de curso. Se encuentra entre los jugadores con mayores registros de ocasiones creadas, asistencias, regates exitosos y pases clave. Es uno de los puntales de su equipo y uno de los jugadores más atractivos de toda LaLiga Hypermotion.

Su nuevo entrenador en el Levante, Julián Calero -reconocido por su paso por el Burgos- habló sobre el papel del exjugador del Sevilla en el equipo granota: "Es un jugador que se adapta a cualquier circunstancia y posición, y tiene que darle una vueltecita para ser mucho mejor. Tiene mucho fútbol, es valiente, es decidido... Puede partir desde un lado o desde el medio. A veces, desde un lado generas más incertidumbre. A Carlos le podemos hacer partir desde dentro, derecha, desde mi casa... siempre lo va hacer bien. Es un chico encantador. . Estoy muy contento con él y espero que esté aquí mucho tiempo", explicó el entrenador.

Carlos dice 'no' a Arabia Saudí y apunta LaLiga EA Sports

Tal ha sido su rendimiento que despertó el interés de clubes de Arabia Saudí en la recta final del pasado mercado de fichajes. El Levante recibió una oferta de 5 millones de euros por el exjugador del Sevilla. De hecho, el club nervionense se hubiese llevado entorno a 2 millones de euros por dicha operación. Pero el jugador la desestimó para seguir en Valencia y en la liga española: “Yo en cuanto supe de esa oferta, estaban diciéndomelo por teléfono, le estaba diciendo a mi padre que no con el dedo. Creo que aquí he encontrado un sitio donde soy feliz, la afición me respalda, tenemos un gran equipo. Creo que estoy en el sitio perfecto para seguir mejorando y creciendo. El club también me ha demostrado confianza en mí y ni me lo pensé. Aquí es donde quiero estar”, aseguró Carlos Álvarez en la zona mixta del Ciutat de Valencia.

La irrupción de Carlos Álvarez podría dejar dinero en las arcas del Sevilla si continúa con este rendimiento. Pero, a su vez, ha perdido a uno de los mayores talentos de su cantera de la última década para dejarlo salir libre al no darle la confianza necesaria. Algo que sí le ha ofrecido el Levante. En Nervión, durante la 2022-23, estuvo varias semanas en dinámica del primer equipo a las órdenes de Jorge Sampaoli, incluso le hizo debutar en Copa del Rey -que respondió con un gol- y en LaLiga, donde tan sólo tuvo cinco minutos ante el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Después de aquello, desapareció del plano del primer equipo.