Carmona, Peque, Juanlu, Agoumé y Nianzou, con la sub 21

Las selecciones sub 21 de España y Francia ponen sus miras en el Sevilla. Tanto Gérald Baticle como Santi Denia han hecho pública sus respectivas convocatorias de cara al próximo parón internacional del próximo mes de octubre. Ambos conjuntos se encuentran inmersos en la fase de clasificación previa del próximo Europeo sub 21 del próximo mes de junio de 2025 que se disputará en Eslovaquia una vez finalice la actual temporada. Pero antes Francia tendrá que certificar su pase al torneo principal, como así lo hizo España en el último parón internacional del mes de septiembre.

Peque y Carmona se unen a Juanlu

El seleccionador manchego, Santi Denia, ha vuelto a Nervión para completar su lista donde ha metido a dos grandes novedades. Además de su ojo derecho desde la categorías inferiores de la selección española, Juanlu Sánchez, quien ha vuelto entrar en la lista, ha llamado también a José Ángel Carmona y Gerard Fernández ‘Peque’. En el caso del centrocampista catalán, se trata de la primera vez que recibe la llamada tanto de Denia como de la selección sub 21.

Ya entró en la prelista del manchego el pasado mes de septiembre y, para estos compromisos, después de asentarse en el once de García Pimienta, ha debutado en la lista. La otra novedad es el regreso de Carmona, indiscutible también para el Sevilla como lateral diestro. No obstante, el visueño sí que debutó con la sub 21 nacional cuando todavía estaba al cargo Luis de la Fuente en un amistoso ante Japón en La Cartuja. Tras ello, se cayó de los planes del actual seleccionador. Durante las próximas dos semanas se medirán a las selecciones de Kazajistán y Malta sub 21.

Nianzou regresa y Agoumé se asiente

Por otro lado, Gérald Baticle, seleccionador francés sub 21, también ha dejado dos noticias positivas en el Sevilla. El sustituto de Henry ha vuelto a convocar a Lucién Agoumé, después de citarlo el pasado mes de septiembre a última hora para el último parón. Tras ser un fijo con la sub 21 gala en los últimos dos encuentros como titular, entra nuevamente en la lista. Pero, esta vez, no estará solo. Como gran novedad en la convocatoria de Baticle se encuentra Tanguy Nianzou.

El central sevillista, después de más de dos años sin ir con la sub 21 francesa, regresa a la lista con un caso muy similar al de José Ángel Carmona. Ambos tratarán de sellar el pase a Eslovaquia ante Chipre y Austria, esta última selección, su rival directo por la plaza clasificatoria.