Isaac Romero y Jesús Navas se apuntan al derbi

Xavi García Pimienta apura sus últimas sesiones antes de disputar su primer derbi sevillano como entrenador del Sevilla. El técnico catalán ha dirigido esta mañana la penúltima sesión con la plantilla antes del encuentro entre el Betis y Sevilla, la última en la ciudad deportiva rojiblanca. Pues el sábado, día previo a la gran cita, se ejercitarán a puerta abierta en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la afición sevillista.

Isaac apura sus opciones

Esta mañana, después probarse en el día de ayer por las molestias en su tobillo, se ha vuelto a ejercitar con normalidad Isaac Romero. El delantero de Lebrija apura sus opciones para llegar a su primer derbi Sevilla-Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán después de perderse por lesión los encuentros ante Valladolid y Athletic. Asimismo, el lebrijano aseguró ante los medios de comunicación que espera llegar al encuentro en una entrevista para la SER pese a las molestias: “Estoy muy bien, he vuelto con el grupo y tengo buenas sensaciones. Estoy haciendo todo lo posible para que el míster cuente conmigo. Todavía tengo algo de molestia, pero yo voy para adelante con todo. Me rompí el peroné en una acción parecida y por eso me asusté, pero finalmente no fue tanto”, aseguró el canterano del Sevilla.

Navas, tercera sesión consecutiva

También se ha ejercitado esta mañana Jesús Navas, quien suma su tercera sesión consecutiva con el grupo. El palaciego continúa alternando ejercicios en solitario y al margen, pero confía llegar al que será su último derbi sevillano como jugador del Sevilla. El propio Dodi Lukebakio, en una entrevista para Diario de Sevilla, habló de la importancia del encuentro por el capitán Sevillista: “Trataremos de dar nuestra mejor versión para aprovechar la ventaja de jugar en casa. Será un partido especial porque será el último de este tipo para Jesús (Navas). Tenemos una afición increíble detrás de nosotros durante todo el partido. Tenemos también que disfrutar esa atmósfera para que nos dé ventaja”, aseguró el belga.

Mateo Mejía se mantiene en dinámica de primer equipo

García Pimienta ha vuelto a no poder contar con dos de sus efectivos en el centro del campo: Saúl Ñíguez y Djibril Sow por lesión de larga duración. Sí que continúa ejercitándose Sambi Lokonga, quien apunta a volver a convocatoria con el primer equipo. Pimienta también ha vuelto a llamar a Mateo Mejía, que se ha instaurado en la dinámica del primer equipo. Manu Bueno, en cambio, ha vuelto a bajar con en filial.