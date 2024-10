Dodi Lukébakio: "Este derbi es más especial porque es el último de Jesús Navas"

Sevilla/Una demora en la puntualidad y García Pimienta se lanza ávidamente a revisar su cronómetro. Como un condecorado sargento, obliga a su pelotón con tan sólo una mirada a reprimirle a Dodi Lukébakio (24 de septiembre de 1997, Asse, Bélgica) su tardanza antes de la sesión de entrenamiento matinal.

Quedan dos días para el duelo del que toda la ciudad habla y el internacional belga, ante el tobogán de salidas instaurado en los últimos meses en Nervión, se ha convertido por fuerza mayor en uno de los puntales del equipo hispalense en las acciones ofensivas, aunque a veces su bolígrafo se queda sin tinta cuando sólo resta poner el punto y final. El extremo reconoce trabajar para una mejoría en esa faceta y, de esa manera, tomar más responsabilidades.

Pregunta.Tiene usted 27 años, ronda la plenitud por edad para un futbolista profesional en su carrera deportiva. ¿Tiene usted la sensación de que este Sevilla FC actual es el mejor lugar para exprimirse y crecer individualmente?

Respuesta.Sí. Vine aquí para crecer, para convertirme en mejor jugador. Todo el mundo sabe que el Sevilla FC es un gran club, así que por supuesto. Confío en mí, este fue el paso más grande de mi carrera. Intento trabajar cada día para tratar de mejorar y ayudar a mis compañeros tanto como sea posible.

P.Sin Lucas Ocampos, Erik Lamela o Youssef En-Nesyri, ahora es usted una de los principales referentes ofensivos en el equipo. ¿Siente más responsabilidad sin todos estos jugadores?

R.Para mí lo más importante es estar centrado en mí mismo. El resto vendrá sólo, no me pongo presión. Por supuesto sé que el club cree mucho en mí y que este año es diferente al pasado. Algunos jugadores se marcharon y es verdad que tengo otro rol por jugar. Me gusta tomar responsabilidades y lo intentaré si el equipo lo necesita.

P.¿Hemos visto la mejor versión de Dodi Lukébakio?

R.Lo puedo hacer mejor, anotar más goles. Todos podemos hacerlo mejor. Siempre trato de disfrutar en el campo y ayudar a mis compañeros de equipo. Este año es verdad que me siento muy bien.

P.En muchas ocasiones, el aficionado siente que usted es capaz de generar peligro y daño de verdad al rival, pero que en los últimos metros el cuchillo no hiende en la herida, que le falta tener otra actitud a la hora de definir. ¿Está de acuerdo?

R.Bueno, creo que los oponentes ahora tratan de marcarme mejor. No es como el año pasado que los rivales no me conocían tan bien como ahora. Ya no tengo tantas situaciones de uno contra uno, ahora vienen dos o tres rivales a veces. Son situaciones a las que tengo que adaptarme en el juego. Tengo que analizar cómo resolver las acciones de la mejor manera, sé que es un paso que tengo que dar para intentar seguir siendo peligroso.

P.Entonces, ¿esta temporada está centrándose en practicar más este tipo de acciones de dos para uno?

R.Exacto, por lo que es diferente este año.

P.¿Cree que le ha faltado regularidad en su carrera para ser todavía mejor futbolista?

R.Bueno, eso es para lo que trabajo. Mi objetivo es ser el mejor en cada uno de los partidos. Creo que la mentalidad de los grandes jugadores es esa.

P.¿Se siente más cómodo jugando por la izquierda o por la derecha?

R.Creo que está claro que es la derecha. Es la posición en la que me formé. Siempre he dicho que jugaré en la posición en la que el entrenador me pida para ayudar al equipo. Pero creo que me siento más libre en el lado derecho.

P.Estamos aquí por algo especial, diferente. ¿Es usted realmente consciente después de más de un año en la ciudad de la magnitud del partido del domingo?

R.Por supuesto. He estado en derbis muy duros como el de Berlín (Hertha BSC contra Union Berlin), así que sé lo que significan. Un partido para la ciudad. El más importante del año. El club quiere demostrar quién es el mejor en la ciudad, así que sé lo que será. Todo el mundo está preparando el partido seriamente. Es diferente también porque es probablemente el último derbi de Jesús Navas. Él significa mucho, es una leyenda. Creo que va a ser muy especial para él.

P.A su llegada, ¿quién le explicó lo que era un derbi de Sevilla?

R.Todo el mundo. Esta semana es una semana especial para nosotros. Tuvimos una reunión con el presidente, con todo el cuerpo técnico... Todas las personas que trabajan en el club hablan de ello y se involucran para preparar el partido, por lo que incluso si eres nuevo sientes que es un partido diferente.

P.¿Qué cree que debe hacer el Sevilla diferente para ganar en el derbi, o qué debe corregir?

R.¿Diferente por qué? Trataremos de dar nuestra mejor versión para aprovechar la ventaja de jugar en casa. Será un partido especial porque será el último de este tipo para Jesús (Navas). Tenemos una afición increíble detrás de nosotros durante todo el partido. Tenemos también que disfrutar esa atmósfera para que nos dé ventaja.

P.¿Cómo se vivió en el vestuario la ampliación de contrato de García Pimienta?

R.Estábamos felices después de una victoria. Por supuesto es siempre mejor anunciar este tipo de noticias después de una victoria. Era un partido importante para nosotros. Todo el mundo aprecia al entrenador, así que para nosotros fue una gran noticia porque tenemos un gran feeling con él.

P.¿Qué le dijo el técnico después del despiste en la marca en el último partido en Bilbao?

R.Tengo una buena relación con el míster, él siempre me dice la verdad. Me dijo que no es posible que no esté cerca de la marca y lo dejara sólo. "Tienes toda la razón, no volverá a suceder", le contesté. Esa fue toda la discusión.

P.¿Cómo de diferente es una temporada sin jugar competición europea?

R.Bueno, es diferente. Pero todavía seguimos teniendo muchos partidos durante la semana. Por supuesto es diferente porque este club merece jugar siempre partidos europeos. Pero sabemos qué hacer para volver a jugarlos, estamos realmente centrados esta temporada y vamos a intentar jugar la próxima temporada en Europa. ¿Por qué no?

P.Cada verano se habla mucho de las aspiraciones de Bélgica, una selección de la que ha formado parte los últimos años. Aunque la pasada Eurocopa de Alemania fue su primer gran torneo. ¿Cómo se sintió?

R.Fue muy especial para mí. Siempre lo es jugar para mi país. Fue mi primer gran torneo en Alemania, donde he jugado la mayor parte de mi carrera. Conocía los estadios, no estaban lejos de Bélgica y mi familia pudo venir a todos los partidos. Fue increíble para mí sinceramente. Al final caímos eliminados contra Francia, pero es un gran oponente y tuvimos mala suerte. Estábamos orgullosos. Nunca lo olvidaré. Ahora debemos pasar página, podríamos haber hecho más, pero es lo que es.

P.¿Por qué Bélgica no termina de dar el golpe? Mirando la lista de jugadores da que pensar.

R.Una Eurocopa no es fácil para ninguna selección. Todo el mundo esperaba que avanzaramos. Fue lo que fue. En mi opinión dimos un nivel alto. Conocíamos el nivel de la plantilla, pero claro, juegas con Francia, no es fácil. Puede suceder. Cuando ves a las grandes selecciones en la Eurocopa, todas tienen muchos problemas. Ya lo analizamos y trataremos de llegar más lejos en el futuro.