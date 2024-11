Carmona renueva con el Sevilla hasta 2028: “Es el día más feliz de mi vida"

El “sueño” de José Ángel Carmona, finalmente, se ha hecho realidad. Ha tardado en llegar la ansiada renovación del futbolista del Viso del Alcor, por ambas parte en la negociación, que se ha extendido hasta casi el mes de diciembre, justo a un mes de quedar libre para negociar de cara al próximo mes de junio. Aunque en la cabeza el canterano hispalense sólo exitía una cosa: Sevilla. Y es que el club de Nervión al final ha sido capaz de llegar a un acuerdo para poder retener a uno de los jugadores que más ha proliferado de su cantera en los últimos años. Actualmente, pieza indiscutible en el esquema de García Pimienta e internacional sub 21 por España, el que más ha jugado del plantel y que irradia “sevillismo” y “no podía marcharse del club”, según su propio entrenador. Es por ello que ha extendido su contrato por tres temporadas más. Es decir, José Ángel Carmona será jugador de la primera plantilla del Sevilla, por lo menos, hasta junio de 2028. Además, ha sido blindado con una cláusula de rescisión que ha aumentado hasta los 30 millones de euros.

José Ángel Carmona posa con la camiseta del Sevilla en el vestuario de la ciudad deportiva. / Sevilla FC

Renovado tras una eterna semana

Esta misma tarde el visueño ha firmado su nuevo contrato en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la que considera como su casa. Una firma que se le ha hecho eterna, incluida esta semana por los dos días de descanso que le ha dado el cuerpo técnico a la plantilla: “Más feliz imposible. Puede ser el día más feliz de mi vida. Poder firmar mi primer contrato como profesional y tener ya tener ficha del primer equipo, es un sueño. Llevo trabajando para esto desde los 7 años y por fin lo he conseguido. A los compañeros les decía esta mañana que hasta que no firmase no me dijesen nada. Vengo de firmar esta tarde en el estadio. Ya mañana me harán el pastillito y demás, pero no quería gafarlo hasta que fuese oficial. Tenía ya ganas desde que llegase el día y ya me quedo mucho más tranquilo, aseguró José Ángel Carmona que seguirá portando el '32', el número de su debut, por lo menos hasta finales de diciembre de 2024. En enero podría cambiar esa situación y coger, como hizo Kike Salas hace un año, alguno de los dorsales que están libres del primer equipo.

El sentimiento sevillista desde pequeño

El visueño, canterano del Sevilla desde los 7 años, ha explicado en los medios del club lo que significa para él esta renovación y la entidad en su vida: “El Sevilla yo lo he mamado desde que era pequeñito. Mi abuelo era sevillista. Yo tenía de pequeño el carnet. Mis padres me sacaban el carnet, me dejaban en el estadio y luego se iban. Entonces yo me quedaba solo viendo el partido en el estadio. Además llevo en la cantera del club desde los 7 años, es lo que te inculcan desde pequeño el sevillismo. Gracias a Dios he podido cumplir mi sueño. Desde que tenía ocho años ya me veía jugando en el Sánchez-Pizjuán con la camiseta del Sevilla. Ahora ya puedo decir que la experiencia más bonita que he vivido en el fútbol ha sido ganar el derbi en el estadio”, confesaba el canterano blanquirrojo.

José Ángel Carmona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / AFP7

Su agradecimiento de García Pimienta

Por otro lado, Carmona habló de su regreso al club esta temporada y la confianza que le ha mostrado desde el primer día su entrenador, Xavi García Pimienta: “Al míster le debo mucho. Gracias a él esto ha sido posible. Hubo muchísima competencia esta temporada. El míster confío mucho en mí desde el principio y yo siempre le he intentado devolver la confianza. Se lo agradeceré en persona porque le debo a él que esto haya pasado”. Además, también comentó la dificultad de hacerse con la titularidad en el lateral derecho al tener que competir con Juanlu Sánchez, Montiel y Jesús Navas por el puesto: “Sabía desde el principio que era un reto, porque éramos cuatro en mi posición. Me preparé para ello porque sabía que tenía que demostrarlo en el campo. Nunca tuve un problema, yo quería ayudar al equipo. He tenido la suerte de que el míster me haya dado la confianza y que me hayan salido las cosas”, apuntó el visueño.