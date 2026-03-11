César Azpilicueta y Neal Maupay vuelven a entrenar con el Sevilla

Tras realizar una sesión de recuperación el lunes y descansar el martes, el Sevilla Fútbol Club ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con dos novedades positivas de cara al domingo. César Azpilicueta y Neal Maupay, que no se ejercitaron junto al grupo el pasado lunes, se han puesto a las órdenes de Matías Almeyda para comenzar a prepara el encuentro del próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona. El navarro salió con molestias del terreno de juego el pasado fin de semana, mientras que el atacante francés se quedó fuera de las convocatorias ante Real Betis Balompié y Rayo Vallecano.

Estos regresos suponen un alivio para el técnico bonaerense en el apartado de las rotaciones, especialmente teniendo en cuenta las bajas en defensa de Kike Salas y Marcao. Con Azpilicueta formando parte de la dinámica sevillista, Almeyda no debería tener tantos problemas para disponer un eje de la zaga que trate de frenar el ataque de un Barça que llega herido tras el empate a uno frente al Newcastle de este martes. Peque tampoco estará disponible para el duelo en el Camp Nou, por lo que habrá que ver si el entrenador del Sevilla mantiene el mismo esquema que ha dispuesto en estas últimas dos jornadas.

Nianzou anima a Azpilicueta cuando éste se marcha lesionado. / Antonio Pizarro

Chidera Ejuke ha hecho saltar las alarmas al ausentarse durante quince los minutos abiertos a la prensa, aunque el Sevilla Fútbol Club ha publicado en sus redes sociales una foto del atacante nigeriano ejercitándose este miércoles para espantar posibles rumores. El nigeriano se antoja como un revulsivo importante para los planes de Matías Almeyda, y en el conjunto nervionense desean que su actuación sea tal y como la del encuentro de la primera vuelta, donde regaló una asistencia a Akor Adams para que su compatriota hiciera el cuarto frente al Fútbol Club Barcelona. El partido disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán es una de las mayores alegrías de esta temporada para una afición que confía en que su equipo logre la permanencia cuanto antes.

Contando el choque de este fin de semana ante el combinado blaugrana, el Sevilla tiene once jornadas por delante para cerrar un curso en el que Almeyda parece haberse consolidad como una buena decisión por parte de la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón. Al extremeño le queda por delante un verano intenso tras haberse confirmado las tres primeras incorporaciones de cara a la próxima temporada. Arouna Sangante se ha sumado a los nombres de Juan Iglesias y Patrik Mercado, siendo el del ecuatoriano el único oficial por parte de la entidad hispalense, que habría alcanzado un acuerdo con todos para que llegasen gratuitamente a Nervión.