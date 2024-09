Clasificación al Europeo, titularidades y lesiones: así les ha ido a los internacionales del Sevilla

El primer parón de selecciones de la temporada 2024-25 ya ha llegado a su fin. Con el final del mercado de fichajes y el inicio de la temporada, las competiciones de clubes han tenido su habitual paréntesis de inicios de septiembre con los primeros encuentros internacionales. En el caso del Sevilla, en plena crisis deportiva, ha enviado hasta ocho jugadores con sus respectivas selecciones para disputar sus compromisos con sus combinados nacionales, seis de ellos de categoría absoluta y dos con la sub 21 del primer equipo nervionense. Además de otros dos jugadores del Sevilla Atlético que tuvieron presencia internacional durante esta semana.

Juanlu, clasificado al Europeo de 2025

Uno de los jugadores con mayor presencia en el Sevilla 2024-25 de García Pimienta ha tenido un papel fundamental con su selección durante estos días, Juanlu Sánchez. El reciente oro olímpico ha vuelto a entrar en los planes de Santi Denia para estos encuentros internacionales. En su caso, con la sub 21 de España, para los partidos clasificatorios de cara al próximo Europeo de 2025 en Eslovaquia que se celebrará el próximo mes de junio. El canterano del Sevilla regresó al lateral derecho con la selección, después de jugar en este inicio de temporada en el centro del campo con García Pimienta. Ha acumulado casi 180 minutos siendo titular en las dos victorias de España sub 21 ante Escocia y Hungría, ambos partidos como visitantes.

Doblete de titularidad, además del 100% de los minutos, también lo sumó Lucién Agoumé. El pivote francés, pese a no entrenar en la convocatoria inicial de Gérald Baticle, jugó los dos encuentros completos con Francia sub 21, también disputando el clasificatorio para el Europeo de 2025. El galo empató ante Eslovenia a uno y venció a Bosnia Herzegovina por 2-0. Un balance positivo para Lucién Agoumé que regresaba con la sub 21 gala justamente un año después de su última convocatoria. Ahora regresa al Sevilla con más minutos en las piernas para afrontar un mes clave donde no estará su principal competencia por lesión, Sambi Lokonga.

Badé, la peor noticia del parón

La nota más negativa del parón la firmó Loïc Badé con la absoluta de Francia. El central del Sevilla, recién renovado hasta 2029, debutó en la lista de Didier Deschamps tras la lesión de Wesley Fofana con el combinado galo tras colgarse la plata olímpica en los Juegos de París. No obstante, el día previo a su posible debut ante Italia en la Liga de las Naciones cayó lesionado durante el entrenamiento. Badé regresó a Sevilla antes de tiempo para realizarse una resonancia y comenzar con su recuperación. Finalmente ha sido de los esperado, sufre una lesión en los isquiotibiales y estará únicamente dos semanas de baja. De esta forma, no corre riesgo su presencia el próximo derbi ante el Betis.

Badé pasa por la clínica para saber el alcance de su lesión / Mario Míjenz

Lukebakio y Nyland también sumaron un doblete de titularidades Bélgica y Noruega respectivamente. El extremo del Sevilla firmó un balance de una victoria y una derrota durante este parón internacional en su presencia en la Liga de las Naciones. Con el combinado de Domenico Tedesco consiguió los primeros tres puntos de su fase de grupo ante Israel por 3-1, pero cayó el pasado lunes día 9 ante la Francia de Deschamps por 2-0. Mejor balance se llevó el guardameta escandinavo. Nyland, que sumó dos internacionalidades más con Noruega, sacó un empate a cero ante Kazajistán y victoria por la mínima, 2-1, frente a Austria en la segunda división de la Liga de las Naciones. Ambos han regresado ya de sus compromisos internacionales y han sido los primeros en volver a los entrenamientos con el Sevilla.

'Colo' Barco, más 30.000 kilómetros para estar en la grada

Fuera de Europa, el Sevilla tuvo representación con Montiel, Colo Barco e Iheanacho. Los dos argentinos participaron con la selección de Lionel Scaloni en los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026. El lateral diestro del conjunto hispalense fue el único que tuvo presencia, concretamente titular en la derrota ante Colombia por 2-1, aunque sólo los primeros cuarenta y cinco minutos. En el caso del lateral izquierdo del Sevilla se quedó en la grada en ambos encuentros, tanto en el partido frente a la selección cafetera como en la victoria de Argentina por 3-0 a Chile. Tampoco tuvo presencia Kelechi Iheanacho con la selección de Nigeria. El delantero del Sevilla fue suplente de Boniface, del Bayer Leverkusen, y de Oshimen, atacante cedido por el Napoli, durante los partidos ante Benín y Ruanda. Victoria y empate, respectivamente, para el conjunto nigeriano que busca la clasificación para la próxima Copa África de 2025.

También tuvieron presencia internacional durante este parón Leandro Antonetti, con la absoluta de Puerto Rico, Robert Jalade, con Rumanía sub 20, y Nico Guillén, con la sub 17 de España.