Collado, la enésima lesión en el Sevilla: se pierde el ‘derbi chico’

Más lesiones en el Sevilla y más problemas para el filial de Jesús Galván. Como reza la Ley de Murphy: cuando algo puede salir mal, sucederá. Es en la dinámica en la que se encuentra el Sevilla Atlético desde hace algo más de un mes. Después de vencer al Villarreal ‘B’ en el Jesús Navas hace poco más de un mes, el equipo ha comenzado a ir cuesta abajo y sin frenos. Una mala racha goleadora, defensiva que se ha extendido hasta las lesiones. Después de perder a dos jugadores importantes como Isra Domínguez, que empezaba a coger confianza de cara a puerta, u Oso, clave en el lateral izquierdo, -sumado a la lesión de Nyland que ha arrastrado a Alberto Flores a centrarse en el primer equipo-, el Sevilla Atlético pierde a uno de los pocos faros que tiene en el centro del campo y que es la una de las piezas fundamentales de esta planificación deportiva: Alberto Collado.

La lesión de Alberto Collado con el Sevilla Atlético

El algecireño tuvo una de las lesiones más surrealistas de la temporada con el Sevilla Atlético. Ante el Intercity el pasado miércoles -encuentro aplazado por la catástrofe de la DANA- el ‘8’ del filial no partía como titular para dar rotaciones en una semana donde iban a jugar dos encuentros. Con el resultado cuesta arriba, Galván introdujo a Alberto Collado tras el descanso. Pero, en la primera jugada, sufrió una lesión en los isquiotibiales que le obligó a retirarse del terreno de juego. Tras volver a Alicante, el gaditano se sometió a varias pruebas médicas con la confianza de que se quedase en un susto para estar tan sólo unos días fuera. Nada más lejos de la realidad. La Ley de Murphy se volvió a aplicar en la carretera de Utrera cumpliéndose el peor de los presagios. Alberto Collado, como ha comunicado el club, padece una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El parte médico

Según ha publicado el propio Sevilla, se espera que Collado no esté disponible para Jesús Galván en las próximas ocho semanas. Lo que indica que se perderá, por lo menos, los próximos siete partidos con el filial rojiblanco: Hércules, Fuenlabrada, Atlético de Madrid ‘B’, Mérida, Ceuta, Algeciras y, en especial, el ‘derbi chico’ ante el Betis Deportivo en el estadio Jesús Navas. Era la esperanza del gaditano, poder repetir el escenario donde se consagró como jugador del Sevilla Atlético. La pasada temporada, aún siendo juvenil, fue clave para empatar el encuentro ante el equipo de Arzu en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. No obstante, no podrá jugar el partido por lesión, que será el que cierre el 2024. Se estima que entre el partido ante el Algeciras y Sanluqueño, a finales de enero, regrese al verde.

Con menos herramientas y en caída libre

Se queda así Jesús Galván con otra pieza fundamental en plena caída libre. El Sevilla Atlético viene de perder contra el colista en la jornada intersemanal y entrar, directamente, a los puestos de descenso. De rozar el playoff a meter en el hoyo en menos de dos meses. Este domingo le toca volver a Alicante, otra dura y exigente expedición para visitar un estadio donde se requieren de tablas como es el Rico Pérez ante el Hércules.