El compromiso de Isaac Romero con el Sevilla Atlético: estuvo en la charla previa al derbi

El domingo se plantea como un día intenso para el Sevilla. Después del derbi de filiales, con un empate final que no dejó contentos ni a unos ni a otros, los de Quique Sánchez Flores reciben al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se espera agua, al igual que durante la mañana en el Estadio Jesús Navas, con dos equipos batiéndose en un duelo sin tregua bajo la lluvia. Como antaño.

Como antaño también actuaron los canteranos convocados por el técnico madrileño. El Sevilla tenía planificado, como es habitual, partir de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios hacia el hotel de concentración en torno a las 12.20 horas de la mañana. Es decir, coincidiendo, así, con la primera mitad del derbi. Jesús Navas y Sergio Ramos estuvieron muy atentos al encuentro durante el tiempo que estuvieron presentes, pero los más integrados fueron los más jóvenes.

Darío Benavides -convocado con el primer equipo- y Alexandro -lesionado- estuvieron, incluso, sobre el césped durante el calentamiento, haciendo piña con el resto del Sevilla Atlético. Sin embargo, un momento llamativo y que confirma la naturalidad y humildad de Isaac Romero lo desveló Jesús Galván en rueda de prensa.

El técnico del Sevilla Atlético, al ser cuestionado por la unión en el vestuario, no pudo contener los elogios a aquellos que iniciaron la temporada con el filial y no se olvidan de sus raíces: "Es lo que es el Sevilla Atlético. Es lo que hemos generado, tanto ellos como nosotros. A mí me gusta que mis equipos sean eso, un equipo de fútbol. Darío ha estado en la charla, Hormigo, Isaac... sienten a este equipo como suyo que es".

El mensaje de agradecimiento a la afición

El Estadio Jesús Navas ha sido una olla a presión durante el derbi de filiales. Con un ambiente que recordó a los tiempos del último ascenso del Sevilla Atlético a Segunda División, el filial ha sido aupado por su afición, aunque no pudo lograr sumar de tres finalmente. Hasta 3.800 aficionados han estado presentes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, la mejor entrada, de largo, de la temporada.

Para ellos también tuvo palabras de agradecimiento el propio Jesús Galván: "Desde aquí darle las gracias porque hoy ha sido un abuso, un pasote como se dice ahora. Ver a cuatro o cinco mil personas en el estadio... yo creo que eso a mis jugadores les llena de orgullo, sentir lo que significa el Sevilla Fútbol Club".