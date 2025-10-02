Confirmada la convocatoria de cinco internacionales del Sevilla en el próximo parón

El Sevilla ha confirmado la convocatoria de cinco jugadores de su primera plantilla que estarán con sus selecciones en el próximo parón liguero por el calendario FIFA. Los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Örjan Nyland y el chileno Gabriel Suazo se marcharán ya este domingo con los combinados de sus respectivo países.

Suiza tiene dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 contra Suecia y Eslovenia el viernes 10 de octubre y el lunes día 13; Grecia se mide por este mismo objetivo a Escocia el jueves 9 y a Dinamarca el domingo 12; Noruega hace lo propio frente a Israel y Nueva Zelanda el sábado 11 y el martes 14 y, por último, en el caso de Chile su único compromiso es de carácter amistoso con Perú como adversario la madrugada del sábado 11.

No obstante, a estos cinco convocados hasta ahora pueden unirse en los próximos días alguno más, ya que Nemanja Gudelj es un habitual con Serbia y el seleccionador balcánico aún no ha dado la lista e incluso Akor Adams, una vez recuperado de su lesión muscular, también podría entrar en la convocatoria de Nigeria en los encuentros de los Súper Águilas para la fase de clasificación del Mundial en el grupo de selecciones africanas.