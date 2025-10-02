Kike Salas: "El Barça es un gran equipo, pero nosotros somos el Sevilla"

Kike Salas está de vuelta y no quiere perderse el encuentro ante el Barcelona. El defensa de Morón de la Frontera se ha recuperado de las molestias que le impidieron viajar a Madrid para el partido ante el Rayo Vallecano. Ahora, tiene la iusión de ser titular frente al Barcelona el domingo.

“Me encuentro bastante bien. En el entrenamiento he ido con muchas ganas e ilusión y estoy concentrado en estar disponible para lo que decida el míster”, decía el canterano, que se siente cada vez más asentado en el equipo. “Cada año coges más confianza, tienes más seguridad y aprendes diferentes cosas que debe aprender un central y también la confianza del cuerpo técnico ayuda mucho, ya que cuenta con todos y nos transmiten muchísimo”, añadía.

Kike Salas destaca la unión del grupo como la clave del crecimiento. “Cuando ves a un equipo unido y de la mano del entrenador eso engancha y eso la gente lo ve como algo positivo dentro del crecimiento. Todo eso es importante acompañarlo de resultados y estamos en una buena dinámica”.

El defensa espera lograr al fin un triunfo en casa pese a la dureza del rival, el líder. “Queremos darle una victoria a la afición cuanto antes, pero estamos tranquilos, pues con el trabajo que estamos haciendo eso va a llegar. Nosotros no tenemos presión ninguna, vamos con total ilusión ante un gran equipo, pero somos el Sevilla FC y tendremos que estar al 100%, podemos competirle como los que más y también la afición estará para apoyar”.