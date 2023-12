Las correcciones de Silva a Dmitrovic: "Tienes que salir ahí"

El Sevilla atraviesa una situación muy delicada. Con doce puntos y 15º en la tabla, los de Diego Alonso recibirán a un Villarreal en pleno efecto Marcelino García Toral. Un cruce vital, pero con muchas bajas en el bando blanquirrojo, que le obligará al técnico charrúa a tirar de la cantera -Alberto Flores, Darío Benavides, Manu Bueno e Ibra Sow tienen bastantes opciones de entrar en la convocatoria-.

La enfermería, además, sigue afectando a la portería. Nyland continúa siendo baja, pese a que su vuelta se esperaba, incluso, para el partido en San Sebastián. Con el noruego en el dique seco, el titular será Marko Dmitrovic. El serbio, captado por las cámaras de Diario de Sevilla, recibía correcciones de José Luis Silva, entrenador de porteros, en la sesión matinal del sábado.

El técnico, en uno de sus curiosos ejercicios, simuló acciones de 'uno contra uno', utilizando a ambos porteros. En una ocasión, con Marko Dmitrovic, Silva le comentaba al serbio que achicara espacios cuando el 'atacante' rival le encarase sin posibilidad de centro o pase: "Tienes que salir ahí". De hecho, es este tipo de ocasiones las que le generan en bastantes ocasiones al Sevilla, generando, a veces, situaciones de dos contra uno en las que el guardameta no termina de estar acertado en sus -complicadas- decisiones.

Pese a su cierta mejora en el último encuentro ante el PSV -que acabó en debacle-, Dmitrovic ha encajado ya un total de 16 goles encajados, los mismos que recibió en toda la temporada pasada.

Obligado a tirar de la cantera

Diego Alonso, en la rueda de prensa previa, dejó clara su opinión respecto a los canteranos: "No me importa la edad. Ni por arriba, ni por abajo". Fue cuestionado por ello debido a la presencia constante de un grupo de jugadores del Sevilla Atlético en los entrenamientos de esta semana. De hecho, todo hace indicar que tres de ellos irán citados finalmente con el primer equipo.

Ibra Sow -2007-, Manu Bueno -2004- y Darío Benavides -2003- no han entrado en la convocatoria de Jesús Galván para el duelo del filial frente al Marbella, donde se juegan el liderato del grupo cuarto de Segunda Federación. Por tanto, se entiende que estos tres canteranos, los cuales no tienen ningún tipo de problema físico ni sanción, entrarán en la lista definitiva de Diego Alonso para el duelo ante el Villarreal. Por el momento, la entidad hispalense no ha anunciado la misma, aunque sí lo hará durante la tarde del sábado.

Sería, en ese caso, la primera convocatoria para Ibra Sow y la segunda para Darío Benavides, siendo Manu Bueno el canterano con más experiencia -sin contar a Juanlu Sánchez, Kike Salas y Alberto Flores- en las filas del primer equipo. Eso sí, el único que ha jugado con Diego Alonso es el almeriense, ante el Quintanar de La Orden. Unos minutos que, además, supusieron el debut oficial del defensa.