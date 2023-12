Diego Alonso recupera a cinco jugadores, pero mantiene seis bajas

El Sevilla se ha entrenado por última vez antes de recibir al Villarreal, en el que será un trascendental partido de cara al futuro de la entidad, el equipo y, además, del técnico. El propio Diego Alonso ha sido el encargado de dirigir una sesión preparatoria para un choque que se vivirá en un Ramón Sánchez-Pizjuán en constante tensión -prueba de ello han sido las pintadas que han aparecido en las propiedades de Pepe Castro y Carolina Alés-.

El técnico charrúa ha recuperado en la sesión matinal del sábado hasta a cinco jugadores que fueron baja en el anterior entrenamiento. Fernando Reges y Djibril Sow se apuntan al partido frente al Villarreal, ya que no se ejercitaron con el grupo el viernes por descanso. Marcao ha sido otra de las novedades, aunque, pese a haber estado sobre el césped, se antoja complicado que tenga minutos. Eso sí, si hay alguna esperanza es por las bajas por sanción en la defensa. Precisamente, Jesús Navas y Sergio Ramos han sido los otros dos regresos al trabajo con Diego Alonso, pero no podrán estar en el encuentro.

Ante las bajas, la cantera

Diego Alonso, pese a haber recuperado a varios jugadores, sigue teniendo la enfermería bastante cargada. Suso, Loïc Badé, Erik Lamela y Nyland continúan en el dique seco, siendo este último el causante de que Alberto Flores vaya a ir con el primer equipo ante el Villarreal. Además, Mariano Díaz y Boubakary Soumaré tampoco han estado junto al grupo, por lo que se antojan como bajas confirmadas.

Por ello, de nuevo Manu Bueno, Darío Benavides e Ibra Sow -Lulo Dasilva no ha estado- han formado parte, por segundo día consecutivo, de la sesión del primer equipo. Diego Alonso, que ya avisó en rueda de prensa que no mira el DNI, lleva toda la semana siguiendo bastante de cerca a estos canteranos, por lo que no sería sorprendente ver a alguno de ellos en la lista de 23 para el partido ante el Villarreal.

El mismo día, el domingo, el Sevilla Atlético disputa, como su primer equipo, una 'final' en toda regla. En una situación totalmente distinta a la de Diego Alonso, Jesús Galván prepara su partido frente al Marbella, el cual definirá el liderato del grupo cuarto de la Segunda Federación -ahora mismo lo tiene el filial nervionense-. Por tanto, lo que decida el técnico charrúa -con preferencia para elegir, como es lógico- afectará directamente a las prestaciones del segundo equipo sevillista.