La lupa en la defensa: Nianzou o Gattoni, a escena ante el Villarreal

En el entrenamiento del viernes, con el de este sábado por delante del partido aún, no aparecieron por el césped hasta once futbolistas. Diego Alonso no descartó a ninguno de los que estaban entre algodones y sí se pudo ver, por ejemplo, a Soumaré. Pero, sin los sancionados Jesús Navas y Sergio Ramos, el drama está en el eje de la zaga, porque Badé ya se perdió el partido ante el PSV por una lesión en el sóleo que lo tendrá apartado un tiempecito. ¿Qué quiere decir esto? Que junto a Gudelj tendrá que alinear el uruguayo a Nianzou o Gattoni, dos futbolistas cuyo rendimiento inspira poca confianza.

De hecho, Nianzou quedó retratado en el 2-3 del PSV y Gattoni tuvo una aparición testimonial y apenas ha jugado desde aquel error que propició la primera derrota ante el Valencia. Es decir, el alfa y omega de la infame trayectoria del Sevilla apuntan a dos hombres que están llamados a formar ante el Villarreal de Marcelino, a no ser que Alonso idee otra solución, como Kike Salas, que ya actuó con Mendilibar tanto de central como de lateral.

Fue preguntado por el estado de Fernando y Soumaré el uruguayo: “La recuperación de los futbolistas la evaluaremos entre mañana y el domingo”, dijo, sin descartar a los dos medios centro: “Las características de los jugadores son importantes, pero también la función que cumplen los futbolistas, ya sean los extremos que colaboran, ya sea del delantero que cierra y trabaja para que la presión sea mejor. Las características de Soumaré y Fernando son sumamente importantes, pero también parte de cómo el equipo quiera defender”.

La portería también está en el punto de mira de las dudas y ahí salió a la palestra el nombre de Nyland, dado que Dmitrovic, por una u otra razón, no deja de encajar goles, aunque no todos sean responsabilidad directa suya ni mucho menos. “Esperemos que pueda reaparecer pronto. La primera información es que podría actuar en alguno de estos partidos. Su evolución está siendo buena y esperamos que el departamento médico lo inhabilite. Hoy no entrenó con el grupo y veremos si mañana puede hacerlo”, dijo del meta noruego.

Pero la lupa, más que en la portería, estará en el eje de la zaga, ante un Villarreal que, con Marcelino, buscará las transiciones rápidas con dos puntas. Toda una prueba sin dos de los pilares de la zaga: Badé y Sergio Ramos.