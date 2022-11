El crecimiento continuo de los ‘Americanos’ ante la Junta de Accionistas

No cesan los movimientos de distinto tipo mientras se acercan fechas decisivas para discernir en qué quedará la ya no tan soterrada lucha accionarial en el Sevilla. Esta semana se ha producido un movimiento muy lejos de Nervión que toca tangencialmente, pero también significativamente, todo lo que puede ocurrir en la Junta de Accionistas del próximo 29 de diciembre.

El grupo inversor 777 Partners, que cambió de bando y se alió con José María del Nido Benavente para intentar derrocar a José Castro después de apoyar financieramente a éste y entrar en el accionariado del club, no ceja en su crecimiento continuo. Es la compañía que sustenta a la sociedad Sevillistas Unidos 2020, a Los denominados Americanos, por ser estadounidenses los fundadores propietarios, Steven Pasko y Josh Wander, de este fondo de inversión, siguen comprando acciones... y clubes europeos.

El Hertha de Berlín ha cambiado de manos esta semana. El miércoles anunció su anterior propietario una transacción por la que el 64,7% de las acciones pasan a 777 Partners, según ha desvelado Bloomsberg, plataforma especializada en información financiera. Aún está pendiente la venta de la aprobación por parte de la junta directiva del Hertha BSC y del organismo futbolístico alemán, la Deutsche Fussball Liga. Pero Lars Windhorost, el anterior propietario, ya lo da por hecho, con un mensaje de aliviada bienvenida a los inversores americanos: "La venta a 777 Partners es una solución excelente y estamos muy contentos con este resultado", dijo Windhorst en su nota.

Great meetings this week with all sporting directors of #777 football group in Genoa 💪@GenoaCFC @VascodaGama @Standard_RSCL @RedStarFC @gomvfc pic.twitter.com/jxzFPOBhkP