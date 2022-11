Los grandes accionistas del Sevilla acopian más títulos gracias a la crisis económica

El presidente José Castro y su remunerado Consejo afrontará el próximo jueves 29 de diciembre, un día antes de que el Sevilla trate de salir de los puestos de descenso en Vigo, la Junta General de Accionistas más espinosa de su andadura. Todos los factores se le están volviendo en contra al rector utrerano y su grupo, al que la malla protectora de la bonanza deportiva se le ha caído con estrépito esta temporada.Desde los pequeños accionistas crece la inquietud, incluso la angustia, ante el escenario que se puede presentar en Fibes cuando se celebre la tormentosa asamblea si, finalmente, el juez decide, en la vista oral en el Juzgado de Primera Instancia número 10 del próximo lunes 5 de diciembre, liberar el voto de José María del Nido Benavente.

“Es voraz, desaforada como nunca la campaña de compra de acciones de los grandes grupos, de Castro, de Del Nido y los americanos (777 Partners), nos consta por los testimonios que nos llegan de pequeños accionistas denunciándolo, se dirigen a nosotros alertándonos”, afirma a este diario un miembro de Accionistas Unidos, la plataforma que, desde 2017, gracias a la fusión de la Asociación de Pequeños Accionistas y Voz del Sevillismo, aglutina una parte considerable de ese accionista de la calle, que allá por mediados de los noventa compró sus dos, cuatro acciones al precio de 10.000 pesetas cada una.

José María del Nido Benavente aseguró en un acto reciente en Osuna que posee 26.000 acciones, lo cual supone un 25%, más o menos, de los 103.467 títulos que salieron a la venta. Pero sospechan que son más los que controla. “Por lo pronto, tiene un testaferro en Dos Hermanas, y aparte de las que controla directamente, están las diferidas”. A esta fuente consultada también le ha llegado que 777 Partners también se está moviendo en el menudeo y que del 10% ha pudido llegar incluso “al 12%”. Y en principio, los americanos van a ir de la mano del abogado y ex presidente del club en la Junta del próximo 29 de diciembre.

“Las presiones a nivel privado están siendo mayúsculas. La gravísima crisis económica que azota a tantos hogares, entre hipotecas y subidas de precios, está debilitando la posición de fuerza inicial de no pocos pequeños accionistas que al final ceden y venden. Y si no lo hacen, nos denuncian la situación”, continúa el representante de Accionistas Unidos.

El acoso también va a mayor escala: “Sé de un pequeño empresario que atesora unas 400 acciones al que lo ha llamado Castro seis o siete veces y Del Nido otras tantas, y que el debate lo tiene a nivel familiar...”.Ese menudeo se está reflejando en la capacidad misma de AU para aglutinar las acciones que va a representar en la Junta. Cada año, por ley, deben realizar ese reagrupamiento de títulos. “El año pasado llegamos al 4,9%, 5.300 acciones de unos 1.300 accionistas, pero este año no vamos a poder alcanzar esa cifra”, lamenta.

Accionistas Unidos tuvo la fuerza suficiente para forzar, en la Junta de 2020, la salida del portavoz de Sevillistas Unidos 2020 (los americanos) del Consejo de Administración del Sevilla, y en 2021 apoyaron a Castro y su cúpula ante el intento de remoción de Del Nido y 777 Partners.

A cambio, AU arrancó el compromiso de los rectores de proteger el estadio y la ciudad deportiva, mediante la aprobación en la próxima Junta de una norma que exija la mayoría cualificada (tres cuartas partes del quórum) para cualquier reforma del patrimonio inmobiliario del club. También de los “símbolos tradicionales e históricos del club, entre otros el escudo, la bandera, colores, himnos y mosaico”. Efectivamente, el Sevilla incluyó esas propuestas en los puntos del orden del día.

No obstante, el Consejo, libere o no el juez el voto de Del Nido el próximo día 5, va a afrontar muy debilitado la Junta. “Hay sectores afines a ellos que se están acercando a la cuerda de Del Nido”, advierten desde AU. “Y nosotros no vamos a aprobar las cuentas”, añade.

Y es que los números no van a ayudar a calmar los ánimos en Fibes el día 29 de diciembre: de 98 millones de euros en fondos propios hace dos años a 32; segundo año con pérdidas, de los 41,35 millones de 2021 a los 24,8 de 2022 (cierto es que sin incluir los 33,65 millones de los ingresos posteriores por el traspaso de Koundé); y 184 millones de masa salarial de la primera plantilla, 12 más que la pasada campaña, para que se arrastre por los puestos de descenso. Ojo con el cambio de agujas. No es tan descabellado.