El delantero de García Pimienta, una profesión engorrosa

Pese a que el Sevilla haya tenido un comienzo de temporada significativamente más apacible que en las últimas dos temporadas -donde ya había un entrenador sustituido-, hay aspectos de esta nueva plantilla de Xavi García Pimienta que siguen sin cuajar, aún llegando los resultados. Una de esas demarcaciones es la delantera del Sevilla. La producción goleadora de Isaac Romero, Kelechi Iheanacho y Peque, a quien mete en esta misma ecuación el propio Pimienta, es nula. En once jornadas ninguno de los tres delanteros ha sido capaz de transformar ni un sólo tanto en la presente temporada 2024-25. Es por ello que las dianas han tenido que venir desde la segunda línea, especialmente de la mano de Dodi Lukébakio.

¿Un delantero que no golea... o que no luce?

No obstante, Isaac Romero e Iheanacho no son la excepción, sino la norma del fútbol de García Pimienta. En sus últimas siete temporadas, el peso goleador del técnico catalán no lo ha llevado casi nunca su delantero centro y, si ha sido así, no ha tenido números, ni muchos, extraordinarios. No hay que remontarse mucho tiempo atrás. El último año de García Pimienta en Las Palmas, su primera temporada en Primera División, sus delanteros no fueron goleadores. Marc Cardona cuatro dianas, Munir tres, Pejiño dos y Sandro Ramírez y Sory Kaba sólo uno. El argumento goleador del equipo de Pimienta vino desde la segunda línea de un Kirian Rodríguez que firmó una temporada brillante con seis tantos y dos asistencias.

Remontándose en el tiempo los números se continúan asemejándose. Temporada 2022-23. Las Palmas asciende a Primera División como segundo clasificado de forma directa en una liga de 42 jornadas. ¿La bota de oro de aquel curso? Myrto Uzuni con 22 goles en el Granada. Mientras que en Las Palmas de Pimienta los máximos goleadores fueron Sergi Cardona y Sandro Ramírez con 7. Tan sólo 49 goles en 42 encuentros. Aún más en el pasado, cuando tomó el relevo el técnico catalán de Pepe Mel, el equipo canario tuvo con mayor artillero a Jesé Rodríguez, quien hizo 11 goles. Eso sí, desde la llegada de Pimienta -a finales de enero- sólo marcó cuatro goles.

En el Barça ‘B’, por aquel entonces en Segunda División los números eran iguales. Manaj 8 goles en la 2020-21, Kike Saveiro 5 en la 2019-20 y Carles Pérez 9 en la 2018-19. La mayor excepción fue el delantero albano Ray Manaj 8 goles en 15 encuentros. Pero en la 2019-20 Pimienta tuvo su primer 'Kirian' con Monchu, quien jugó más tarde en el Valladolid, anotando más dianas que Saveiro o Álex Collado. Se trata de un patrón que se repite.

La falta de gol de Isaac, un problema menor para García Pimienta

Aunque es innegable que Isaac Romero no ha estado acertado de cara a portería en el inicio de temporada con el Sevilla, teniendo tres ocasiones manifiestas de gol, el trabajo del ‘9’ de García Pimienta va más allá de ponerse de cara a portería en busca del tanto. Con Quique Sánchez Flores, el lebrijano tuvo un juego más práctico, sencillo y directo, donde se basó en ganar segundas jugadas y asociarse con En-Nesyri.

Ahora debe salir más de zona, realizar trabajo sin balón para generar ocasiones de peligro, bien para él o para la segunda línea. Se trata de un problema que a García Pimienta no le preocupa en absoluto y que ha remarcado en numerosas ocasiones: “Siento admiración por sus ganas de entrenar habiendo tenido molestias en el tobillo. Probó y no pudo, hizo un esfuerzo, no está acertado de cara a portería pero nos genera muchísimas acciones de ganar duelos, de presión. Tiene ocasiones y no ha acertado, es decir, que las ha tenido. Estoy convencido de que son rachas. Lo veo finalizar en los entrenamientos, tiene calidad y estoy seguro de que va a terminar marcando goles”, comentó el catalán.

No obstante, el run run del Sánchez-Pizjuán está presente. Las jornadas pasan y el gol, por lo que sea, no llega. La Copa del Rey, ante un rival asequible como es Las Rozas, podría ser 'el saco de boxeo' con el que el lebrijano podría desquitarse y resetear su mente para buscar una racha goleadora positiva.