La denuncia del Betis no se quedará en anécdota: el Sevilla se volverá a pronunciar

Este sábado, pese a todo lo que giró en torno al encuentro, hubo final feliz en Nervión. El Sevilla venció al Celta de Vigo y pudo darle la retirada que tanto quería, y merecía, a Jesús Navas González en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tres puntos que supieron a gloria en lo deportivo, pero sobre todo en lo emocional. La plantilla tenía la presión de jugar el último encuentro de su mayor leyenda y finalmente le pudieron brindar la victoria pese a la sanción que recibieron tres jugadores importantísimos: Isaac Romero, Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona. Esta semana resolvió el Comité de Disciplina con el castigo de perderse un encuentro por exhibir una bandera con el escudo del Betis tachado en la celebración del último derbi sevillano una vez terminado el encuentro. Un palo muy duro para el club en una fecha sensible.

El enfado del Sevilla y de Del Nido Carrasco

El Sevilla intentó hasta última hora obtener la cautelar para, al menos, que Isaac Romero, Juanlu y Carmona pudiesen estar presentes en el último partido de Jesús Navas. De hecho, entraron hasta en la convocatoria, pero, finalmente, no las alegaciones no surtieron efecto. El enfado en el Sevilla es más que significativo. En el comunicado, el club aseguró que se trataba de un procedimiento que formará un “precedente peligroso” para los próximos encuentros entre el Sevilla y el Betis, asegurando que, tras estos hechos, las relaciones entre ambos clubes se han visto alteradas.

Antes del partido, José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, se pronunció al respecto sobre la sanción antes del encuentro para DAZN, aunque no entró en profundidad al no querer restar protagonismo a Jesús Navas: “No queremos que se hable de otra cosa que no sea de Jesús Navas, pero ni estamos contentos, ni de acuerdo con la resolución. Estamos enfadados con el Real Betis por la denuncia. Entendemos que los hechos están en el contexto propio de la celebración de un derbi”, aseguró el máximo ejecutivo del club de Nervión.

García Pimienta y la gestión de la sanción

Por otro lado, el entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, tras terminar el encuentro, habló sobre el castigo que recibieron Isaac Romero, Juanlu y Carmona: “Lo único que puedo decir es que me parece desmesurado que por una celebración después de un partido, tres jugadores pierdan la posibilidad de jugar un partido de fútbol. No debería ser. No hemos puesto ninguna excusa, los chicos han trabajado duro, han jugado otros tres chicos del filial. Contábamos con la posibilidad de que esto sucediese el miércoles. El club ha hecho todo lo que está en su mano para conseguir, como mínimo, la cautelar. Hemos estado pendientes todos los días. Hasta que esta mañana no ha sido definitivo, les he llamado a los despachos, y les he dicho no estoy de broma, pero no podéis jugar hoy. Se han venido abajo. Cuando no te esperas una cosa, y menos de ese tipo… No quise decirles nada antes, quería que estuviesen mentalizados. Se han llevado un chasco muy grande. Hoy han salido otros chicos del filial, lo han hecho de maravilla, han estado a la altura y con muchas ganas de que vayan incorporándose”, comentó.

Un próximo pronunciamiento de Del Nido Carrasco

Además de ello, el técnico catalán aseguró que José María del Nido Carrasco hablará públicamente sobre la sanción del derbi y la denuncia del Betis a lo largo de la semana: “Me consta que el presidente estos días hablará sobre este tema. Me parece desmesurado que lo que pasa en el campo no se quede en el campo”, comentó García Pimienta.