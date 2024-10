Sevilla/Nuevo triunfo del Sevilla en el derbi entre los dos máximos rivales de esta bendita ciudad. Los sevillistas aprovecharon un gol de Lukébakio al transformar un penalti de los que se pitan en el fútbol de la contemporaneidad de Diego Llorente para derrotar a un Betis que hizo muy poquito en ataque, pues sus dos mejores ocasiones se produjeron en fueras de juego que no fueron juzgados como tal porque la acción no acabó con la pelota dentro de las redes de Nyland. Sí concluyó una dentro de la portería de Rui Silva a través de Ejuke, pero también fue invalidada por orsay previo de Agoumé.

Esa primera llegada de peligro del Sevilla se producía en el minuto 10 y sería el primer aviso de lo que vendría después, de un partido en el que los blancos le pusieron mucho más pasión que los verdes al juego y que acabó por igualar a los dos equipos en la tabla clasificatoria. Ambos cuentan con 12 puntos y el goal average particular, de momento, pertenece a los nervionenses merced a este primer enfrentamiento entre los dos equipos.

Ambiente grande en el Ramón Sánchez-Pizjuán para el derbi número 107 de los disputados en la Primera División del fútbol español. Y ese colorido tornaría en fiesta grande cuando Martínez Munuera, casi dos horas después, pegaba los tres pitidos definitivos para decretar que aquello había concluido después de 99 minutos de juego, casi 100, incluidas las dos prolongaciones decretadas por el juez valenciano. No era para menos, se consolidaba la mejor racha del equipo radicado en el sevillano barrio de Nervión sin perder frente a sus vecinos del no menos sevillano barrio de Heliópolis. Nada menos que 12 derbis de Primera sin conocer la derrota tras siete triunfos y cinco empates.

Jesús Navas fue el gran protagonista de la fiesta sevillista, pues sus compañeros le dedicaron los tres puntos al haberse despedido de este tipo de partidos con un triunfo

Pero es que, además, esa celebración tenía un nombre propio singularísimo en la persona de don Jesús Navas, un futbolista que en caso de haber nacido en Gran Bretaña sería poco menos que sir por sus méritos deportivos. Él llegó al mundo en Los Palacios y Villafranca, a pocos kilómetros de Sevilla, y se ha entretenido durante su longeva trayectoria en ganar un Mundial, dos Eurocopas y una Liga de Naciones con la selección, la de todos los españoles. Títulos a los que hay que sumar también las copas levantadas con su Sevilla. No es extraño, por tanto, que todos lo subieran a hombros para dedicarle al final del encuentro el triunfo en este derbi que debe ser el último de su carrera futbolística después de convertirse en el jugador que más veces lo ha disputado. Un total de 28 tras superar a Joaquín, que se quedó en uno menos.

Un penalti de nuevo cuño

Jesús Navas le puso el nombre propio a este derbi, pero en realidad no ingresó en el terreno de juego hasta el minuto 71. Entonces, ya ganaba su equipo con el penalti transformado por Lukébakio después de una mano dudosa de Diego Llorente. Es lo de siempre, cuando le cae el peso de la ley al equipo por el que siente el hincha la discute de manera enfervorecida y halla un sinfín de argumentos para deslegitimar la pena máxima. Particularmente, que los futbolistas no pueden jugar sin brazos y que tienen que abrirlos cuando saltan para equilibrarse.

Es rontundamente cierta esa afirmación, pero sucede que cuando son decretadas a favor de la escuadra de tus amores también sobran las tesis para darle la razón al referée. Por ejemplo, al Betis le decretaron uno a favor en el último derbi en el Benito Villamarín sobre Lukébakio. Entonces, como ahora Diego Llorente, el belga tenía la cabeza vuelta al balón e incluso el brazo algo menos desplegado, pero el penalti se lanzó por parte de Isco y se contabilizó como un gol de ese encuentro.

Diego Llorente hablaba de falta del respeto por parte del árbitro y del VAR, pero en fin, si quieren saber la opinión de quien suscribe estas líneas una acción de ese tipo jamás puede ser penalti, pues se premia la puntería del cabececeador en este caso, pero en el fútbol de la contemporaneidad se pitan casi siempre. Es decir, los árbitros tienen las directrices de cobrar la falta, aunque con tanta prevaricación ya no se sabe muy bien qué es penalti y qué no lo es.

Arranque brioso sevillista

Son las cosas de los vaivenes de este deporte, pero la realidad es que finalmente el máximo castigo vino a premiar al equipo que había arrancado con más ímpetu en busca del triunfo. Todos los análisis previos hablaban de mejores futbolistas en las filas visitantes y tal vez sea así, pero García Pimienta trató de igualarlo metiéndole más brío al equipo que había conformado. Badé y Nianzou se consolidaban como pareja de centrales, con José Ángel entrando fuerte por la derecha y Pedrosa por la izquierda. En el medio, Agoumé y Gudelj equilibraban a un equipo con mucha velocidad por las bandas a través de Lukébakio y Ejuke, mientras que Peque e Isaac mezclaban el trabajo con el deseo de cazar alguna arriba.

García Pimienta buscó brío, sobre todo por las bandas, a través de la alineación, mientras Pellegrini introducía a siete futbolistas nuevos respecto al Legia

Pellegrini, mientras, cambiaba a casi todo el equipo respecto al que cayera el jueves en Varsovia ante el Legia. Sólo repetían Natan, Johnny, Pablo Fornals y Vitor Roque, siete de once y Rui Silva, Bellerín, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Lo Celso y Abde entraban para refrescar el once. Curiosidad o no, uno de los pocos que repetían, Natan, acabó con una lesión muscular.

La puesta en escena del Sevilla fue mejor. Peque llegó rápido a la línea de fondo, con un mal centro, y después vendría el gol de Ejuke anulado por fuera de juego previo. Los sevillistas apretaban más, pero el Betis también tuvo dos aproximaciones peligrosas en un cabezazo inocente de Vitor Roque (16') y en un tiro de Lo Celso (17'). Los anfitriones no dieron ahí ningún paso atrás y siguieron buscando el gol a través de una falta directa de Lukébakio (21'), pero la mejor llegada sería para Vitor Roque (28') en una acción que salvó Nyland, aunque pareció fuera de juego previo.

Segundo tiempo polémico

Todo comenzó a decaer desde ahí y al intermedio se llegaba con la bandera blanca izada por parte de ambos antes de la jugada polémica del penalti que lo decantaría todo nada más reanucarse el juego. Mano de Diego Llorente y tanto Martínez Munuera como el horrible Pizarro Gómez interpretan que en el nuevo reglamento es penalti, Lukébakio lo transforma con calidad y desde ahí sí sería el Sevilla el que tendría las ocasiones más claras para sentenciar.

Los blancos tuvieron tres ocasiones clarísimas para el dos a cero. La primera fue para Isaac tras un regalo de Marc Roca (55'); y las otras dos serían para Lukébakio en los minutos 80 y 82. El Betis, en cambio, no pudo llegar a disponer siquiera de la más clara por su parte, pues Nyland se anticipó en su salida a Bakambu (75'). El propio Bakambu disparó al poste en el minuto 71, pero también pareció que arrancaba en fuera de juego.

El Sevilla tuvo tres ocasiones clarísimas para el 2-0, mientras que Bakambu tuvo las dos llegadas más peligrosas del Betis

Lo cierto es que Jesús Navas celebraba al final con todos los sevillistas, mientras que los béticos se quejaban de la decisión arbitral en la mano de Diego Llorente, aunque también sus aficionados echaron de menos algo más de producción ofensiva después de ir perdiendo por 1-0 desde el minuto 50. Otro derbi más para el recuerdo y para la polémica en los diferentes foros de esta bendita ciudad llamada Sevilla, bares, oficinas y demás. Cada uno pensará lo que estime oportuno, pero sólo vale desde ya lo consignado por Martínez Munuera en el acta correspondiente. Sevilla Fútbol Club, 1; Real Betis Balompié, 0.