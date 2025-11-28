El derbi Sevilla-Betis despierta interés en Chile, México y Estados Unidos

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, recibió la visita de prensa internacional. El derbi ha centrado interés en países como Chile, por la nacionalidad de Manuel Pellegrini y la presencia en el Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez, así como de México y Estados Unidos, donde Almeyda entrenó y consiguió éxitos.

El entrenador sevillista explicó qué significa un derbi aquí. "Sevilla es una ciudad con una tradición muy importante. Por suerte tiene un clásico y el fanatismo y las ganas se notan en la calle, se respira fútbol... No es sólo un equipo, es más social. El fútbol pasa una barrera y eso lo hace más lindo. Se vive una semana antes. Hace 30 años de ese derbi que me recuerdan (el 0-3 que vivió como futbolista) y pasarán años y se recordará", dijo el técnico, que fue preguntado por su pasado en el Chivas. "Hay 40 millones de hinchas en Chivas y 39 sé que van a apoyar al Sevilla. Se va a ver en muchas partes del mundo", subrayó.

También fue preguntado por cómo lo afrontan los chilenos Suazo y Alexis. El primero se lo perderá: "Está triste porque acabó el partido y la lesion apareció una vez que estaba en reposo. Era su primer derbi".

Sobre Alexis Sánchez. "Yo lo seguía como hincha de River, me gustó mucho cuando actuaba en la selección, en cada club que estuvo marcó diferencias. Si todos tienen sus ganas el futbol chileno va a volver a lo que fue en su momento".