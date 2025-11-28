Almeyda, sobre el derbi: "Me encantaría jugar cinco minutos"

Un derbi no es un partido cualquiera y Matías Almeyda está deseando vivir su primer duelo de la máxima rivalidad sevillana como entrenador nervionense, su apuesta desde este verano en su pujante carrera como técnico. Le han recordado cómo no salieron las cosas como quería en el único que vivió como jugador, aquel 0-3 en el Sánchez-Pizjuán un 22 de diciembre del 96, la temporada del descenso.

"Son partidos especiales, que uno agradece a la vida estar en lugares como éste en estos momentos. Los derbis marcan historia. Todos quieren ganar. A la calle no salgo, me quedo en casa, pero seguramente todos quieren ganar. Son partidos donde se tenen que jugar con un sentido de pertenencia importante si no eres de aquí y eso trato de hacer siempre", comenzó diciendo el entrenador argentino, que bromeó una y otra vez con los periodistas presentes con aquel 0-3 que le tocó vivir en el campo: "No tengo espinitas. Ninguna. Lo que pasó pasó. Han pasado 30 años. Ahora estoy acá, pero no es mi partido. Quiero que mis jugadores salgan concentrados y con ganas. De ese partido tengo un recuerdo horrible. El previo siempre lo viví con una pasión. Me encantaría jugar cinco minutos para esa revancha. Es todo lo que se habla y deseando que salga bien... si no te tienes que quedar en casa muchos días".

Almeyda, desde su experiencia de los River-Boca, sabe meterse en estos partidos que son todo pasión. "Lo vivo dedes un lugar bastante especial. Hay una cosa clara, el derbi de sentimento lo juegas porque uno se mete dentro de la historia de un club. Pero el sentimiento que tienen los nacidos en el lugar es imposible de compararlo. El que tiene Carmona es imposible que lo tenga otro. Son partidos que quedan en la historia", repitió.

El técnico se refirió también al entrenamiento de este sábado a puertas abiertas en el estadio, al estilo de las llamadas 'arengas' en este tipo de partidos en el fútbol sudamericano. "Es estar cerca, demostrar que necesitamos estar en esa unión. El hincha nació siendo hincha y el partido hay que jugarlo también por ellos. El entrenamento va a ser dieferente, lo haremos para ellos y demostrando que queremos una unión que hace la fuerza", insistió un profesional que trata de analizar todas las emociones, lo que considera muy importante en el fútbol: "Yo fui hincha y lo sé, luego entras en otro lugar y esa pasion hay que transmitirla con más claridad. Trato de ser cauto en mis declaraciones pero por dentro tengo fuego".

Y siente un respeto por Pellegrini. "Es un señor del fútbol. No lo conozco personalmente, pero siempre lo he respetado. Tengo gente conocida que ha trabajado con él y todos hablan muy bien".

Tranquilidad por encima de las dinámicas

"Son partidos totalmente diferentes, son partidos especiales y está en el jugador, si tiene capacidad para estar tranquilo o se va a poner nervioso... El que esté mas tranquilo se va a llevar el derbi", recordó el boanerense, que reconoció que vio el partido del Betis ante el Utrecht y la lesión fortuita y desafortuanada entre Amrabat e Isco. "Nunca me alegro cuando pasa algo malo. No deseo el mal a nadie porque eso te vuelve. Ojala puedan estar. Yo pienso que tienen que jugar todos los que puedan. Mi pensamiento es que no tengo a Vargas ni a Suazo. Después quien esté enfrente no sé. Ellos tienen un señor de entrenador y grandes jugadores".