El Sevilla entrena con las bajas confirmadas a falta de 48 horas para el derbi

Al Sevilla Fútbol Club se le puso algo de cara el derbi del próximo domingo tras las lesiones de Isco Alarcón y Sofyan Amrabat en los primeros compases del Real Betis Balompié - FC Utrecht. En el apartado de bajas, ambos equipos se encuentran gravemente afectados en su columna vertebral para un encuentro donde son igual de importantes lo sentimental y los tres puntos. Matías Almeyda se ha ejercitado con los jugadores disponibles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, contando con las mismas ausencias que en el entrenamiento del pasado jueves: Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas.

No preocupan apenas César Azpilicueta, Alexis Sánchez o Isaac Romero que, pese a no apuntar al once inicial, podrían gozar de minutos en el choque que tendrá lugar este fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Almeyda deberá cambiar su once inicial debido a las ausencias de tres titulares, encajando las piezas en un once que deberá darlo todo para darle una nueva alegría a su afición. Los nervionenses han ganado dos de sus últimos tres partidos como locales, cayendo ante el Mallorca en un encuentro marcado por la remontada del conjunto bermellón tras el tanto inicial del cuadro hispalense.

Mendy salta ante Joan Jordán, a su izquierda de espaldas, Azpilicueta. / Juan Carlos Vázquez

Almeyda, ante un fantasma

Matías Almeyda afronta su tercer derbi en el Sevilla Fútbol Club, el primer como técnico, sin haber ganado ninguno. Tras caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Real Betis por 0-3, ambos equipos empataron en el feudo verdiblanco. Ahora, en un encuentro marcado por las bajas y los distintos objetivos en los dos conjuntos, el técnico bonaerense tratará de revertir una estadística negativa que lleva vigente casi 30 años. La hinchada sevillista sabe que en casa los buenos resultados suelen predominar sobre el eterno rival, habiendo ganado trece de los últimos 20 derbis que se disputaron en Nervión. En un curso marcado por la renovación en el banquillo y la dirección deportiva, las sensaciones ante el eterno rival podrían ser determinantes en el tramo final del 2025.