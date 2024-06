Diego Alonso rompe su silencio tras salir del Sevilla y se compara con Quique Sánchez Flores: "No pudimos trabajar"

Hasta tres entrenadores han pasado por el banquillo del Sevilla Fútbol Club esta temporada. Los nervionenses, que han firmado una decepcionante campaña y buscan resarcirse con un mercado de fichajes basado en la regeneración de la plantilla, han repetido un año con hasta tres técnicos distintos. El segundo de ellos, Diego Alonso, la gran apuesta de Víctor Orta, ha roto su silencio tras su salida del club nervionense, allá por el mes de diciembre.

El técnico uruguayo, reciente fichaje del Panathinaikos griego, se ha defendido ante los malos resultados logrados durante su periplo en el Sevilla. La carga de partidos y la dificultad que ello conlleva para generar un buen ecosistema de trabajo fue, para él, clave.

Su comparación con Quique

El Sevilla de Diego Alonso duró doce encuentros, al margen de las dos primeras rondas de Copa del Rey ante equipos muy inferiores, en los cuales no logró ni una sola victoria. Unos números que dejaron un muy mal sabor de boca en la afición nervionense, quien lo llegó a tildar como uno de los peores entrenadores que pasaron por el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, el técnico charrúa, ahora, se ha defendido ante todas las críticas en los medios oficiales de su nuevo club: "En Sevilla es verdad que no tuve buenos resultados, y una de las razones por las que no tuve buenos resultados es que no hemos podido trabajar ni entrenar".

Además, Diego Alonso se ha comparado con su sucesor, Quique Sánchez Flores, y ha destacado sus malos resultados en los primeros partidos: "De hecho, el entrenador que me sucedió ganó el primer partido después de mí y después perdió cuatro partidos seguidos porque tenía el mismo problema que yo: no podía entrenar".

"Sed de revancha"

Diego Alonso, por todo lo ocurrido en la entidad hispalense, no le queda otra opción que no sea trinufar en Grecia. El Panathinaikos ha confiado en sus servicios para volver a competir por títulos en su liga, ante lo cual, el técnico charrúa ya ha dejado sus primeros avisos sobre la importancia que le da a la carga emocional: "Sin duda que para mí es una gran oportunidad estar aquí. Estoy agradecido. Tengo sed de revancha por lo que me pasó en Sevilla".

"Estuve muy poco tiempo en Sevilla, los resultados obviamente no fueron los deseados ni los que acostumbro en mi carrera y por eso estoy agradecido al club y al presidente de Panathinaikos que me da la oportunidad porque tengo ganas de revancha y de demostrar de lo que soy capaz", finalizó.