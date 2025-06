Doble baja en el Sevilla Femenino: Las internacionales Pamela González y Diana Gomes no seguirán

El Sevilla Femenino ya pone la mirada en la próxima temporada tras lograr la permanencia de manera holgada durante este curso. Este jueves, el club ha anunciado las salidas de Pamela González, internacional con Uruguay, y de la portuguesa Diana Gomes, tras tres temporadas en el equipo.

Pamela era una de las capitanas del conjunto hispalense esta temporada. Aterrizó en la capital andaluza en 2023 y ha disputado un total de 57 encuentros, en los que ha aportado seis goles y dos asistencias durante estas dos campañas. Este año ha sido una de las fijas en el once de David Losada, técnico renovado hace unos días para el próximo curso, jugando 24 de los 26 partidos como titular, al igual que fue pieza importante anteriormente bajo la dirección de Cristian Toro. En su palmarés destaca la Copa de Andalucía conquistada en el verano de 2023.

La charrua ha escrito en sus redes sociles un comunicado despidiéndose de la afición: Queridos sevillistas… Qué difícil se me hace decirles que la próxima temporada no seguiré con ustedes… Han sido dos temporadas intensas, tanto que el sentimiento de pertenencia ha sido inevitable. Dos temporadas de mucho crecimiento personal y profesional. Qué especial ha sido…Quiero agradecer al club, en especial a Amparo por haber confiado en mí dándome la oportunidad de llegar aquí; al cuerpo técnico, con el cual transité en estos dos años, a los trabajadores del club y, como no, a la afición, qué bonito ha sido sentir vuestro apoyo en cada partido. He tenido la oportunidad de jugar con futbolistas de gran nivel, lo cual me hizo crecer en todos los aspectos, pero sobre todo me quedo con la parte humana. Hemos sabido ser más que un equipo, y esa fue nuestra mayor fortaleza! Voy en busca de nuevos retos, pero os echaré de menos y una parte de mí siempre estará con vosotros! Solo tengo palabras de agradecimiento: GRACIAS, MI SEVILLA.

Tampoco seguirá defendiendo los colores blanco y rojo Diana Gomes. La zaguera internacional de 26 años, habitual en la selección de Portugal desde 2019 y una de las líderes de la defensa, abandona la disciplina sevillista tras tres temporadas, en las que ha disputado 73 encuentros, anotado un gol y ha logrado dos Copas de Andalucía. Desde su llegada fue ganando protagonismo, y en esta campaña sólo se perdió dos partidos, ambos por sanción, por lo que su salida supone una baja muy sensible para la zaga. Tras finalizar contrato con el equipo de Nervión, todo indica que regresará a su país para jugar en el Benfica.

También Diana ha tenido unas palabras a la afición del Sevilla Femenino en sus redes sociales. Nunca imaginé lo difícil que sería escribir estas palabras. Hoy me toca despedirme del Sevilla FC, un lugar que se convirtió en mi casa, una familia que me abrazó desde el primer día. No es solo un adiós a un club, es también a una parte de mi vida que me marcó para siempre. Aquí reí, lloré, crecí, aprendí… y, sobre todo, viví con el corazón cada entrenamiento, cada partido, cada momento. Llevar este escudo en el pecho fue un honor que siempre recordaré con emoción y orgullo. A mis compañeras, gracias por ser mucho más que un equipo. Gracias por la complicidad, por el apoyo en los días difíciles y por celebrar juntas cada pequeña victoria. Sois parte de mi historia. A la afición, gracias por sentir el fútbol con tanta pasión, por estar ahí en cada paso, por hacerme sentir querida incluso en la distancia. El aliento que recibí de vosotros quedará grabado en mí para siempre. A la dirección (en especial a la directora Amparo) y al cuerpo técnico (entrenadores, médicos, fisioterapeutas, readaptadores, nutricionistas, utillera, psicóloga, marketing y todos los auxiliares del club) gracias por todo, gracias por creer en mí, por confiar en mi trabajo y por todo el apoyo a lo largo del camino. Me voy con el corazón lleno, sabiendo que dejo una parte de mí en este club. Comienza un nuevo capítulo, pero Sevilla será siempre una página especial en mi historia. Con cariño y gratitud infinitos, Gracias por todo, Sevilla. Hasta pronto. Dicen que NUNCA SE RINDE, vamos, mi Sevilla.

Ya son siete bajas para la temporada 2025/26

Con estas dos salidas, ya son siete las bajas confirmadas para el próximo curso. Además de las jugadoras cedidas Natalia Padilla, Lucía Corrales, Paula Partido y Lucía Moral, que, según confirmó el club, regresarán a sus respectivos equipos, también se suma la marcha de la guardameta Yoli Aguirre, quien anunció su retirada del fútbol profesional.