La guardameta Yoli Aguirre anuncia su retirada

Tras el final de la temporada del Sevilla Femenino, que concluyó con una derrota ante el Eibar, toca pensar en el próximo curso. Y con ello, llegan las despedidas de algunas jugadoras. Es el caso de Yoli Aguirre, quien no solo se separa de la entidad hispalense, sino que ha decidido colgar los guantes a los 26 años.

La portera, natural de Ciudad Real, entró en el último encuentro de la temporada en el tiempo de descuento para sustituir a Sullastres. Al final del partido fue manteada por sus compañeras y se despidió de la afición en el Estadio Jesús Navas, lo que ya hacía prever una posible salida del club. Sin embargo, hoy ha confirmado a través de sus redes sociales, mediante un comunicado, que se retira del fútbol.

"Desde que era pequeña siempre he tenido muy claro qué era lo que me hacía feliz, solo había que verme en pantalones cortos y con un balón debajo del brazo. Más tarde llegaron los guantes hasta mis manos. De eso hace ya 20 años. Desde entonces he jugado 4 años en el FF La Solana, 4 años en el Santa Teresa, 1 año en el Napoli Femminile y 3 años en el Sevilla FC.Todo el que me conoce sabe lo que significa para mí el fútbol, lo feliz que me hace, pero como todo en la vida hay etapas, y personalmente pienso que siempre tienes que ir buscando aquello que te hace feliz. Y es lo que hoy elijo: elijo quedarme con todo lo bueno que el fútbol me ha dado, elijo separar nuestros caminos y emprender otros nuevos. Gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino tan bonito."

Yoli Aguirre llegó al Sevilla FC en la temporada 2022/23 y tras tres campañas ha disputado un total de 20 encuentros entre Liga F, Copa de la Reina y Copa de Andalucía. Esta temporada fue titular en dos ocasiones, destacando su buena actuación en Lezama, donde dejó la portería a cero en la victoria del equipo dirigido por David Losada ante el Athletic Club